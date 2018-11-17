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Betül Tanbay serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 14:28 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay serbest bırakıldı.

Betül Tanbay serbest bırakıldı

Anadolu Kültür’e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişi arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen heyetin içinde de yer alan Betül Tanbay, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Tanbay, ünlü matematikçi Cahit Arf tarafından 1948 yılında kurulan Türk Matematik Derneği’nin 62 yıl sonra seçilen ilk kadın başkanı olmuştu. Tanbay, Avrupa Matematik Derneği (EMS) Yönetim Kurulu’na da seçilmişti.

Gözaltı kararı verilenler için 4 günlük gözaltı süresi alındığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Gezi Parkı Direnişi sırasında ‘sembol eylemler’ gözaltı kararına gösterilen gerekçelerden biri oldu. Prof. Tarhanlı, Anadolu Kültür’ün Genel Koordinatörü Asena Günal ve derneğin danışmanı Bora Sarı ifadelerinin ardından akşam saatlerinde yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Betül Tanbay FETÖ Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yazık bu insanlara çekitirdiklerinize yahu
ABD uyardı, tepki geldi, adaletimiz geri adım attı. Brunson’dan sonra yoğurdu üfleyerek yiyoruz.
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