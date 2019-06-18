BEÜ’de 5 bin öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenim gören 5 bin öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı. Şehir standında kep atan öğrenciler, mutluluklarını stada gelen aileleri ile paylaştılar.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Karaelmas Kemal Köksal Şehir Stadı’nda gerçekleştirildi. Törene öğrencilerin ailelerinin yanı sıra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fahri Semiz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Rektör Mustafa Çufalı ile birlikte akademik personelin geçişinin ardından öğrencilerin protokol geçişi ile birlikte mezuniyet töreni başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile tören devam etti. Törende üniversite birincisi öğrencinin konuşması ve mezuniyet kütüğüne adını çakmasının ardından Rektör Mustafa Çufalı konuşma yaptı. Çufalı, "14 fakülte, 4 yüksek okul, 1 konservatuar, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 33 uygulama ve araştırma merkeziyle ve Teknoparkımızla birlikte üniversitemiz daha da büyümektedir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren İletişim Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokuluna ilk defa öğrenci alınacaktır. Ayrıca fakülte ve meslek yüksekokullarımızın değişik bölüm ve programlarına ilk kez veya yeniden öğrenci alınacaktır. Akredite olan fakültelerimiz engelsiz üniversite alanında alınan ödüllerimiz, uluslararası başarılara imza atan öğretim üyesi ve öğrenci arkadaşlarımız, uluslararası kuruluş ve üniversitelerle imzaladığımız anlaşmalarımız, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan sporcu öğrencilerimizle; üniversitemiz nicelik ve nitelik olarak başarılarını artırmaya devam ettirmektedir. Uluslararası öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve elemanlarımızla gittikçe büyüyerek sadece Türkiye’nin bir üniversitesi olmakla kalmayıp bütün dünyaya hitap ediyoruz. Türkiye dışından birçok uluslararası öğrenci ve akademisyen arkadaşlarımızla dünya çapında bir üniversite olmak arzusundayız. Başarılarımız hem uluslararası öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız hem de kendi öğrenci ve öğretim elemanlarımızla daha fazla artacaktır. Değerli velilerimiz çocuklarınız burada en verimli çağlarını yaşadılar. Ve şimdi mezun olup yeni bir hayata atılıyorlar" diye konuştu.

Vali Bektaş ise "Üniversitemiz mezunlarını geleceğe uğurlamak üzere bir araya geldik. Ailelerimiz bizleri yalnız bırakmadılar. Zonguldak’ta çocuklarının geleceklerini şekillendirecek bir dönemi sonunda bu atmosferi, bu iklimi bizlerle beraber teneffüs etmek istediler. Çocuklarınız ve bizlerin duygularına ortak olmak istediler. Kendilerine hoşgeldiniz diyorum. Çocuklarımızı, hayatlarının bu önemli dönüm noktasında geleceklerinin şekillendiği bu mekanda, bu şehirde, Zonguldak’ta dört yıl ve değişik sürelerle misafir etmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Fakülte ve bölüm birinci, ikinci ve üçüncülerine ödüllerinin verilmesinin ardından akademisyen Cem Dertsiz tarafından mezuniyet yemini yaptırıldı. Öğrenciler törenin sonunda keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadılar.

