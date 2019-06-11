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BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen törende, bin 600 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) düzenlenen törende, bin 600 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

BEÜ Kampüsündeki stadyumda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, mezunların kortej yürüyüşünün ardından yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarısını kutlamak ve sevinçlerine ortak olmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

Üniversitelerin iki temel amacının bulunduğunu ifade eden Yardım, şöyle konuştu:

"Bugün her biriniz alanında uzman birer mühendis, tarihçi, edebiyatçı,
sağlıkçı, ekonomist ve teknisyen olarak buradan ayrılacaksınız. Üniversitelerin ikinci amacına tekabül eden öğrenciliğiniz, hayatınız boyunca devam
edecektir. Kendinize ve ailenize olduğu kadar içinde yaşadığınız topluma karşı da
sorumlusunuz. Bu yalnızca mesleki değil, insani ve vicdani bir sorumluluktur.
Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için hayatı anlamaya devam etmelisiniz. Toplumsal
sorunları çözme gayretinden asla vazgeçmemelisiniz. Öğrenme arzusunu diri tutarak ve
yaptığımız işi gönülden severek başarılarınızı sürekli kılmalısınız.
İnsan odaklı bir yaklaşımla kendinizden sonrakilere örnek olacak bir duruş sergilemeli ve
yürünecek yollar açmalısınız."

Törende, bölümlerini dereceyle tamamlayanlar yaş kütüğüne plaket çaktı, ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve davetliler bölümlerini dereceyle tamamlayanlara ödüllerini verdi.

Program, müzik eşliğinde halay çekerek mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, aileler, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Eren Üniversitesi mezuniyet tören

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