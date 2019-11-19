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Beyaz Baretliler: Ölü bulunan İngiliz subay kurucumuz da eğitimcimiz de değildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

DÜNYA kamuoyunun Suriye iç savaşındaki insani yardım faaliyetleriyle tanıdığı 'Beyaz Baretliler'in (White Helmets) yöneticisi Raed Al Saleh, DHA'ya konuştu.

Hilal ÖZTÜRK- Beril AKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) - DÜNYA kamuoyunun Suriye iç savaşındaki insani yardım faaliyetleriyle tanıdığı 'Beyaz Baretliler'in (White Helmets) yöneticisi Raed Al Saleh, DHA'ya konuştu. İstanbul'da yaşadığı evin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in, 'Beyaz Baretliler'in kurucusu ve CEO'su olduğu iddialarını reddeden Saleh, "James, kurucumuz da eğitimcimiz de değildi. 'Beyaz Baretliler'i destekleyen 'Mayday'in CEO'suydu. 'Beyaz Baretliler'in kurucusu bir kişi değil bir grup insandır. James'i kişisel olarak tanırdım ve ölümü hepimizi çok üzdü" dedi.
Raed Al Saleh, 'Beyaz Baretliler'in nasıl kurulduğunu ve kimlerden oluştuğunu anlattı. 'Beyaz Baretliler'in sivillere yardım için kurulduğunu belirten Saleh, "'Beyaz Baretliler', çatışma alanlarında geride kalan ve herhangi bir devlet desteği olmayan sivillere, ihtiyaç duydukları hizmeti sağlayan insani yardım organizasyonu. 'Beyaz Baretliler', 2012 yılında öğretmenler, itfaiyeciler, doktorlar ve bunun gibi meslek gruplarından oluşan bir grup insan tarafından sivillere yardım etmek için kuruldu. 2014 yılında birçok köyde ve şehirde hizmet veriyorduk. Ayrıca yine 2014 yılında Türkiye'de ilk eğitimimizi aldık. Aynı zamanda 'Mayday' gibi başka organizasyonlardan da destek almaya başladık" diye konuştu.
'JAMES'İN BİZİ YÖNLENDİRİCİ ETKİSİ OLMADI'
James Gustaf Edward Le Mesurier'in, 'Beyaz Baretliler'in kurucusu ve eğitimcisi olduğu iddialarını reddeden Saleh, "'Beyaz Baretliler'in kurucusu bir insan değil bir grup insandır. James'i tabi ki tanıyordum; çünkü partner organizasyonu yönetiyordu. James'in 'Beyaz Baretliler'i yönlendirici bir etkisi olmadı, bizim toplantılarımıza katılmadı. 'Mayday' ile 'Beyaz Baretliler' arasındaki toplantılara katıldı. Sosyal medya hesaplarında 'Beyaz Baretliler' ile ilgili paylaşımlarını ise bizi destekleyen bir insan olduğu için normal karşılıyorum" dedi.
‘ESKİ İSTİHBARATÇI OLDUĞUNU BİLİYORDUM’
Eskiden İngiliz istihbarat subayı olduğunu bildiği James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümü nedeniyle üzgün olduğunu belirten Saleh, "Kendisini kaybettiğimiz için çok üzgünüz, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz" diye konuştu.
'REJİM VE RUSYA, BİZDEN NEFRET EDİYOR'
Raed Al Saleh, Rus medyasında ve Suriye rejiminin açıklamalarında, 'Beyaz Baretliler' ile ilgili 'terör organizasyonu' suçlaması yapılmasını ise şöyle değerlendirdi:
"Rusya ve Suriye rejimi hakkımızda böyle söyleyecek; çünkü bizden nefret ediyorlar. Sahadaki ekiplerimize her gün saldırıyorlar. Saldırıyorlar; çünkü sivillere yardım etmemizi engellemeye çalışıyorlar. Ayrıca Suriye halkına karşı işlenen suçlara tanıklık etmemizi istemiyorlar. Sivillere karşı her çeşit silahı kullanıyorlar. 'Biz bir insanı kurtarırsan tüm insanlığı kurtarırsın' düşüncesine inanıyoruz. Biz de bu amaca kendimizi adadık, ulaşabildiğimiz her yerde sivillere destek vermeye devam edeceğiz."

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