Beyaz Baretliler'den İdlib'deki sivillere yardım çağrısı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, bu süre içinde yaklaşık 110 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Saldırılardan özellikle İdlib'in güneyindeki Maaretinuman ilçesi ve kırsalının etkilendiğinin ifade edildiği açıklamada, "Bu bölgede yaşayan yüz binden fazla sivil, bir insani krizin eşiğine geldi. Savaş uçakları saldırılardan kaçmak isteyen sivilleri hedef alıyor." denildi.

Açıklamada, saldırıların bir an önce durması ve ailelere acil insani yardım yapılması çağrısında bulunuldu.

Esed rejimi ve Rusya'nın sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, bombardımanlar sonucu onlarca sivilin hayatını kaybettiği ve on binlerce sivilinin de yerinden edildiği belirtildi.

Sivil Savunma sosyal medya hesabından, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun olarak hedef aldığı İdlib'deki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nde yapığı konuşmada, Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgasına dikkati çekerek, "Şu anda İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon insan var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor." ifadesini kullanmıştı.

