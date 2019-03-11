HABER

"Beyaz Baretliler'in ölümlerinin birincil sorumlusu Rusya"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Suriye Sivil Savunması Başkanı Raid Salih: - "Sivil Savunma teşkilatı kuruluşundan bu yana 261 gönüllüsünü saldırılarda kaybetti. Bunların yaklaşık yarısı merkezlerin direkt hedef alması sonucunda öldü" - "Gönüllülerimizin toplu ölümleri, Rusya'nın 2015'teki müdahalesinden sonra başladı. Bu nedenle, sivil savunma çalışanlarının ölümünün birincil sorumlusu Rusya'dır" - "İlk saldırının ardından sivil savunma ekipleri olay yerine arama-kurtarma çalışmaları için intikal eder. (Rusya) Kısa bir zaman sonra aynı yere ikinci saldırı düzenler. En büyük kayıplarımızı böyle verdik"

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/ BURAK KARACAOĞLU - Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, gönüllü çalışanlarının toplu halde ölümlerinin birincil sorumlusunun Rusya olduğunu, çalışanların arama kurtarma faaliyetleri sırasında hedef alınarak öldürüldüğünü söyledi.

Salih, AA muhabirine son iki gündür "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki merkezlerinin uğradığı saldırılarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Saldırıları Rusya'nın düzenlediğini söyleyen Salih, "Rusya'nın yaşam merkezlerini (okul, cami, sağlık ocağı, hastane, sivil savunma merkezi) hedef alması, "toplu cezalandırma" stratejisidir. Saldırılarda özellikle çift saldırı yöntemini uyguluyor." dedi.

En büyük can kaybının "çift saldırı" yöntemiyle verdirildiğini belirten Salih, şöyle devam etti:

"İlk saldırının ardından sivil savunma ekipleri olay yerine arama-kurtarma çalışmaları için intikal eder. (Rusya) Kısa bir zaman sonra aynı yere ikinci saldırı düzenler. En büyük kayıplarımızı böyle verdik."

- Toplu kayıplar İdlib'deki Rus saldırılarında verildi

Salih, Esed rejimine destek vermek için 30 Eylül 2015'te Suriye'ye müdahale eden Rusya'nın aynı yılın sonlarından itibaren İdlib'in Han Şeyhun, Etarib ve Kefrenbil ilçelerinde, Humus'un Rastan ilçesinde, Dera'da ve başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde olmak üzere birçok sivil savunma merkezini hedef alındığını vurguladı.

Başkan Salih, "Sivil Savunma Teşkilatı kuruluşundan bu yana 261 gönüllüsünü saldırılarda kaybetti. Bunların yaklaşık yarısı merkezlerin direkt hedef alınması sonucunda öldü. Gönüllülerimizin toplu ölümleri, Rusya'nın 2015'teki müdahalesinden sonra başladı. Bu nedenle, sivil savunma çalışanlarının ölümünün birincil sorumlusu Rusya'dır." diye konuştu.

Raid Salih, toplu kayıpları, Rusya'nın İdlib'deki Kefer Zita'da, Etarib ve Han Şeyhun'daki saldırılarında verdiklerini söyledi.

Her uluslararası toplantıda yaşam merkezlerinin hedef alınmaması gerektiğini vurguladığını söyleyen Salih, "Hiç kimse duyarlı değil. Tavsiye vermek ve 'bombardıman dursun' mesajları vermekten yorulduk." dedi.

Salih, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de Suriye'ye konulu bir toplantıya katılacağına işaret ederek, "Esed rejiminin ve sözde garantörü olan Rusya'nın özellikle yaşam merkezlerini hedef almasıyla ilgili bir konuşma yapacağım." diye konuştu.

Dünyada, arama kurtarma çalışmaları sırasında taktıkları şapkalar nedeniyle "Beyaz Baretliler" olarak bilinen Suriye Sivil Savunması, 2012'da kuruldu. Beşşar Esed rejiminin sivil yerleşimlere saldırılarını yoğunlaştırdığı dönemde gönüllü faaliyetlerinin başlatan sivil savunma ekipleri, 2 bin 900 civarı personelle hizmetlerini sürdürüyor. Aralarında 222 kadının da bulunduğu Sivil Savunma, 2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
İcradan satılık 4 yıldızlı otelİcradan satılık 4 yıldızlı otel
Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldıSakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başkan raid salih Beyaz Baretliler Sivil Savunma

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Sakarya'da dağda mahsur kalan 7 genç kurtarıldı

Rahatlığın bu kadarı! Ev sahipleri şaşkına döndü

Rahatlığın bu kadarı! Ev sahipleri şaşkına döndü

Deniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildi

Deniz sezonu başladı! Bu görüntüler Aydın'da çekildi

Günlük burç yorumları 11 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Boğa burcunda hareket ediyor!

Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken tarihi eser buldu

Tesadüfün böylesi! Tarla sürerken tarihi eser buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.