"Beyaz Baretliler'in ölümlerinin birincil sorumlusu Rusya"

"İlk saldırının ardından sivil savunma ekipleri olay yerine arama-kurtarma çalışmaları için intikal eder. (Rusya) Kısa bir zaman sonra aynı yere ikinci saldırı düzenler. En büyük kayıplarımızı böyle verdik."

En büyük can kaybının "çift saldırı" yöntemiyle verdirildiğini belirten Salih, şöyle devam etti:

Salih, AA muhabirine son iki gündür "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki merkezlerinin uğradığı saldırılarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Salih, Esed rejimine destek vermek için 30 Eylül 2015'te Suriye'ye müdahale eden Rusya'nın aynı yılın sonlarından itibaren İdlib'in Han Şeyhun, Etarib ve Kefrenbil ilçelerinde, Humus'un Rastan ilçesinde, Dera'da ve başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde olmak üzere birçok sivil savunma merkezini hedef alındığını vurguladı.

Başkan Salih, "Sivil Savunma Teşkilatı kuruluşundan bu yana 261 gönüllüsünü saldırılarda kaybetti. Bunların yaklaşık yarısı merkezlerin direkt hedef alınması sonucunda öldü. Gönüllülerimizin toplu ölümleri, Rusya'nın 2015'teki müdahalesinden sonra başladı. Bu nedenle, sivil savunma çalışanlarının ölümünün birincil sorumlusu Rusya'dır." diye konuştu.

Raid Salih, toplu kayıpları, Rusya'nın İdlib'deki Kefer Zita'da, Etarib ve Han Şeyhun'daki saldırılarında verdiklerini söyledi.

Her uluslararası toplantıda yaşam merkezlerinin hedef alınmaması gerektiğini vurguladığını söyleyen Salih, "Hiç kimse duyarlı değil. Tavsiye vermek ve 'bombardıman dursun' mesajları vermekten yorulduk." dedi.