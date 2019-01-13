Kahramanmaraş'ta TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile bazı futbolcular, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yaratmak için gözlerini bantla kapatarak görme engellilerle maç yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 1920 Maraşspor sporcuları ile Türkiye Görme Engeliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri ve bazı engellilerden oluşan futbol takımı, Hanefi Mahçiçek Stadı'nda karşılaştı.

Müsabakaya katılıp, görme engelliler takımında oynayan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla futbol maçı yapmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Hayat için engel tanımadıklarını ifade eden Güvenç, "Engelleri aşıyoruz. Engeller ancak gönül ve beyinde olur. Onu da el birliğiyle yeneriz. Bizler her şart altında biriz, beraberiz. Sporun önemini de biliyoruz. Her yaşta herkesle spor, sloganının bugün burada somut bir örneğini yaşıyoruz." diye konuştu.