HABER

"Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen, "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamında temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren okullara sertifika verildi - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara: - "Beslenmeyle ilgili ve her türlü etki bireylerde birikir, bir sonraki nesle aktarılır. Biz bugün yaptığımız çalışmalarla sonraki nesli kurtarıyoruz"

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamında temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren okullara sertifika verildi.

Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda düzenlenen sertifika töreni öğrencilerin gösterisiyle başladı.

Daha sonra kürsüye çıkan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, çocukların ruh ve beden sağlığını korumanın tüm toplumun görevi olduğunu söyledi.

Sağlığın ilk insandan ve doğumla birlikte başladığına dikkati çeken Kara, "Çevresel, beslenmeyle ilgili ve her türlü etki bireylerde birikir, bir sonraki nesle aktarılır. Biz bugün yaptığımız çalışmalarla sonraki nesli kurtarıyoruz. Biz neslimizi ve sonraki nesilleri korumak gayreti içinde olacağız." dedi.

- Obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenmeye teşvik

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de amaçlarının okullarda temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlamak olduğunu dile getirdi.

"Beyaz Bayrak" projesiyle okullarda hijyen ve sağlıklı ortamları artırmak, "Beslenme Dostu Okul" projesiyle ise çağın hastalığı obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenmeye teşvik etmeyi amaçladılarını aktaran Gülüm, "Yeni eğitim ve öğretim yılında Ankara sınırları içinde bulunan okullarımızın yüzde 75'i beyaz bayraklı, yüzde 50'si de beslenme dostu okul olarak öğretime başlayacaklar." diye konuştu.

- Sertifikalarda artış var

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da okullarda belli bir kaliteyi ve standardı yakalamış okullara sertifika verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında ilimizde 2017-2018 yılında beyaz bayrak sertifikalı okul sayısı bin 109 iken 2018-2019 yılında bu sayı 2 bin 545'e yükselmiştir. İlimizdeki 2017-2018 yıllında 'Beslenme Dostu Okul' sertifikalı okul sayısı 320 iken 2018-2019 yılında bu sayı bin 408'e yükselmiştir."

Programın sonunda temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren okulların yöneticilerine sertifikaları takdim edildi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Feyzioğlu: Türkiye Barolar Birliği sürekli kurultay peşinde koşan bir yapı değilFeyzioğlu: Türkiye Barolar Birliği sürekli kurultay peşinde koşan bir yapı değil
Bu kermes sokak hayvanları yararınaBu kermes sokak hayvanları yararına
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi" Ankara İl Milli Eğitim Müdürülüğü Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Sınırda teröristlerin yeni taktiği böyle görüntülendi!

Son dakika: Sultangazi'de tamirhanede yangın

İstanbul'da korkutan yangın! Araçlar alev aldı

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

Bu fotoğraf servis edildi! Sınırda hareketli dakikalar

Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

8 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.