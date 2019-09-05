Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamında temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren okullara sertifika verildi.

Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda düzenlenen sertifika töreni öğrencilerin gösterisiyle başladı.

Daha sonra kürsüye çıkan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, çocukların ruh ve beden sağlığını korumanın tüm toplumun görevi olduğunu söyledi.

Sağlığın ilk insandan ve doğumla birlikte başladığına dikkati çeken Kara, "Çevresel, beslenmeyle ilgili ve her türlü etki bireylerde birikir, bir sonraki nesle aktarılır. Biz bugün yaptığımız çalışmalarla sonraki nesli kurtarıyoruz. Biz neslimizi ve sonraki nesilleri korumak gayreti içinde olacağız." dedi.

- Obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenmeye teşvik

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de amaçlarının okullarda temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlamak olduğunu dile getirdi.