Beyaz bezleri dereye batırıp, kirliliği gösterdiler

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ve Çorlu ilçelerinde, CHP'li kadınlar, atıklarla akan Çorlu Deresi'nin kirliliğine dikkat çekmek için kıyıda eylem yaptı. Üzerlerine beyaz tulum giyen kadınlar, yanlarında getirdikleri beyaz bezleri suya batırıp, çıkararak, derenin kirli aktığını gösterdi.

CHP'nin Çorlu ve Ergene kadın kolları üyeleri, Ergene'ye bağlı Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi'nin kirliliğine dikkat çekmek için kıyıda eylem düzenledi. Üzerlerine 'Ölmek istemiyoruz' yazılı beyaz tulumlar giyen kadınlar, 'Pis kokuları bize layık görmeyin', 'Kanser olmak burada oturanların kaderi olmasın' yazılı dövizler taşıdı. CHP'li Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer ile CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Saray Belediye Başkanı Özgan Erkiş de eyleme katıldı.

CHP'li Aygun, kıyıda gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin uzun yıllar önce temiz aktığını ve bölgede yaşayanların suda yüzüp, çamaşırlarını yıkadıklarını söyledi. Aygun, "Burası uzun yıllardan beri bölgeye zehir akıtıyor. Annelerimizin geçmişte yaptığı gibi bu derede çamaşır yıkamaya geldiler; ancak çamaşır yıkanacak gibi değil simsiyah ve kirli bir su var" dedi.

Sağlık Mahallesi'nde 30 yıldır oturduğunu belirten Sakine Türkoğlu ise "Nefes almayı bırakın, evlerin camlarını açamaz hale geldik. Senelerce bu şikayetleri dile getirdik. Hayvanlarımız burada, tavuklarımız burada. Biz onların doğal beslendiğini düşünerek bir şeyler yapıyoruz ama her evdeki 3 kişiden 1'i mutlaka kanser. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Daha önce burada insanlar gelip çamaşırlarını yıkardı. Şimdi yanından geçmeye korkuyor. Lütfen gelip, bizi duyun" diye konuştu.

Bazı kadınlar, yanlarında getirdikleri beyaz bezleri sopaların ucuna bağlayarak, batırdıkları sudan çıkarıp, derenin kirliliğini siyaha boyanmış haliyle gösterdi.