HABER

Beyaz bezleri dereye batırıp, kirliliği gösterdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ve Çorlu ilçelerinde, CHP'li kadınlar, atıklarla akan Çorlu Deresi'nin kirliliğine dikkat çekmek için kıyıda eylem yaptı.

Beyaz bezleri dereye batırıp, kirliliği gösterdiler

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ve Çorlu ilçelerinde, CHP'li kadınlar, atıklarla akan Çorlu Deresi'nin kirliliğine dikkat çekmek için kıyıda eylem yaptı. Üzerlerine beyaz tulum giyen kadınlar, yanlarında getirdikleri beyaz bezleri suya batırıp, çıkararak, derenin kirli aktığını gösterdi.
CHP'nin Çorlu ve Ergene kadın kolları üyeleri, Ergene'ye bağlı Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi'nin kirliliğine dikkat çekmek için kıyıda eylem düzenledi. Üzerlerine 'Ölmek istemiyoruz' yazılı beyaz tulumlar giyen kadınlar, 'Pis kokuları bize layık görmeyin', 'Kanser olmak burada oturanların kaderi olmasın' yazılı dövizler taşıdı. CHP'li Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer ile CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Saray Belediye Başkanı Özgan Erkiş de eyleme katıldı.
CHP'li Aygun, kıyıda gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin uzun yıllar önce temiz aktığını ve bölgede yaşayanların suda yüzüp, çamaşırlarını yıkadıklarını söyledi. Aygun, "Burası uzun yıllardan beri bölgeye zehir akıtıyor. Annelerimizin geçmişte yaptığı gibi bu derede çamaşır yıkamaya geldiler; ancak çamaşır yıkanacak gibi değil simsiyah ve kirli bir su var" dedi.
Sağlık Mahallesi'nde 30 yıldır oturduğunu belirten Sakine Türkoğlu ise "Nefes almayı bırakın, evlerin camlarını açamaz hale geldik. Senelerce bu şikayetleri dile getirdik. Hayvanlarımız burada, tavuklarımız burada. Biz onların doğal beslendiğini düşünerek bir şeyler yapıyoruz ama her evdeki 3 kişiden 1'i mutlaka kanser. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Daha önce burada insanlar gelip çamaşırlarını yıkardı. Şimdi yanından geçmeye korkuyor. Lütfen gelip, bizi duyun" diye konuştu.
Bazı kadınlar, yanlarında getirdikleri beyaz bezleri sopaların ucuna bağlayarak, batırdıkları sudan çıkarıp, derenin kirliliğini siyaha boyanmış haliyle gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Beyaz bezleri dereye batırıp, kirliliği gösterdilerBeyaz bezleri dereye batırıp, kirliliği gösterdilerBeyaz bezleri dereye batırıp, kirliliği gösterdilerBeyaz bezleri dereye batırıp, kirliliği gösterdiler

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Son gününde TEKNOFEST'e ziyaretçi akınıSon gününde TEKNOFEST'e ziyaretçi akını
İşi çıkarsa, 'Şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyorİşi çıkarsa, 'Şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti

İnsanlık dışı uygulama! Darp edip Türkiye'ye göndermişler

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı!

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu, tüm belediyelerde devreye girecek

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu

15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.