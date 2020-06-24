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Beyaz Çay : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Yüzyıllarca Çin dışında tüketimi olmayan ve yalnızca imparator ve ailesine sunulan bir çay çeşidi olan beyaz çay, günümüzde de en az üretilen çaylar arasındadır.

Beyaz Çay : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Yüzyıllarca Çin dışında tüketimi olmayan ve yalnızca imparator ve ailesine sunulan bir çay çeşidi olan beyaz çay, günümüzde de en az üretilen çaylar arasındadır. Ülkemizde çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde üretimi yapılır.

Siyah çayın en üst yapraklarından üretilir. Üzeri beyaz tüylerle kaplı olması nedeniyle bu ismi almıştır. Bazıları gümüş, bazıları altın renktedir. Üretimi dikkat ve emek gerektirir. Mart ve kasım ayları arasında toplanır. İpeksi tomurcuk halindeyken toplanan çay yaprakları hiç işlem görmeden kurutulur. 500 gram civarında toplanan çay yapraklarından yaklaşık 100 gram beyaz çay elde edilir. En kaliteli beyaz çay ilkbahar ayının ilk 4-5 günü içerisinde toplanan yapraklardan üretilir.

Yağmurlu ve nemli havalarda toplanmadığı için nadir bulunması beyaz çayı diğer çaylardan ayıran başka bir özelliktir. Çay yapraklarının faydalı kısmı olarak bilinen kateşin antioksidanlar bu sayede muhafaza edilir. Ayrıca üretim aşaması da farklı olan beyaz çay hafif bir aromaya sahiptir. İçeriğindeki K, C vitaminleri ve antioksidanlar sayesinde vücuda birçok fayda sağlar.

Beyaz Çayın Faydaları

beyaz çay yapraklar

  • İçeriğindeki hücre bölünmesini engelleyen antiproliferatif maddesi ile mide, prostat, kolon gibi birçok kanserin önlenmesinde rol oynar.
  • Düzenli olarak tüketilmesi halinde iyi kolesterolü yükseltip, kötü kolesterolü düşürür.
  • Beyin zarını güçlendirdiği bilinen kateşin maddesi ile yaşlanmaya bağlı hafıza zayıflığını önlemeye yardımcı olur.
  • Sahip olduğu antibakteriyel özellikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudu bakteri ve virüslere karşı korur.
  • Beyaz çayda bulunan fenol maddesi cildi sıkılaştırır, kırışıklığı azaltır. Ayrıca EGCG adı verilen antioksidan sayesinde saç hücrelerinin sağlıklı gelişmesine ve saçların uzamasına yardımcı olur.
  • İçerdiği flavonoidlerle damar yollarını açmada etkilidir.
  • Kafein içerikli yapısı sayesinde stresi azaltır ve enerji verir.

Beyaz Çay Zayıflatır mı?

Sağlık açısından sayısız faydaları olan beyaz çayın bir diğer faydası da zayıflamaya yardımcı olmasıdır. Mevcut kilonun korunmasında etkisini hissettiren beyaz çay, içerdiği antioksidanlar sayesinde yağ yakımını hızlandırır. Günde 3 bardak beyaz çay tüketmek yeni yağ üretimini azaltmaya yardımcı olur. Anti-obezite etkisiyle vücuttaki yap depolama işlemini büyük oranda engeller. Aynı zamanda iştah kesicidir. Özellikle şekerli yiyeceklere karşı isteksizliğe neden olur. Fazla lif emilimini azaltır. Kilo almayı doğrudan etkileyen kafein seviyesini dengeler. Stresi azaltarak rahatlama sağlar. Gün içerisinde hem enerji depolanmasına hem de zinde kalınmasına yardımcı olur.

Beyaz Çay Nasıl Hazırlanır?

Beyaz çayın toplanma işleminin ardından tomurcukları ve yaprakları buğulanır. Daha sonrasında kurutma işlemi gerçekleştirilir. Kurutma işlemi 45-50 derecelik ortamda veya güneş ışınları yardımıyla gerçekleştirilir. Diğer çaylardan farklı olarak yuvarlama işlemi yapılmadan saklanır. Beyaz çayın imal edilmesi için yalnızca 2 aşamadan geçirilmesi yeterlidir. Bu aşamalar; soldurma ve kurutmadır.

Beyaz çay çok hafif olduğu için demlenirken çayın miktarına dikkat edilmesi gerekir. Özellikle aynı çay birkaç kez demlenebilir. Sıcaklık derecesi ne kadar düşük olursa olsun demleme süresi bu sebebe bağlı olarak uzayabilir. Kaynayan suyun içerisine beyaz çay eklendiği durumda çayın verimi düşer. Gerçek tadını almak için tüketilirken şeker veya süt gibi tatlandırıcılarla karıştırılmamalıdır.

1. Su kaynatılıp 2-3 dakika bekletilir.

2. Suyun içerisine 2 yemek kaşığı beyaz çay atılır.

3. 5-10 dakika arasında demlendikten sonra süzülerek içime hazır hale gelir.

Beyaz Çay Ne Zaman İçilmeli?

Beyaz çay hafif bir içecek olduğu için günün her anında içilebilir. Sabah aç karnına 1 bardak tüketilebilir. Diyet yaparken kahvaltı veya ara öğünlerde içilebilir. Öğle yemeği ve akşam yemeğinin ardından 1 fincan içilebilir.

Beyaz Çayın Yan Etkileri

beyaz çay sunumu

Beyaz çay, içeriğinde az miktarda da olsa kafein barındırdığı için fazla tüketilmesi halinde çarpıntıya sebep olabilir. Gece yatmadan önce beyaz çay tüketmek uykusuzluk yaratabilir. Aşırı tüketimi mide bulantısı ve baş dönmesi gibi sorunları ortaya çıkarır.

Hamile ve emziren kadınların beyaz çay tüketmesi önerilmez. Fazla tüketimi depresyonu tetikleyebilir. Tansiyon hastalarının da günde 2 fincandan fazla beyaz çay tüketmemesi gerekir. Aynı zamanda demir eksikliğini rahatsızlığına bağlı olarak kan inceltici ilaç kullanan hastaların beyaz çay tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmaları gerekir.

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