Beyaz Çay : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Yüzyıllarca Çin dışında tüketimi olmayan ve yalnızca imparator ve ailesine sunulan bir çay çeşidi olan beyaz çay, günümüzde de en az üretilen çaylar arasındadır. Ülkemizde çay üretiminin yoğun olarak yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde üretimi yapılır.

Siyah çayın en üst yapraklarından üretilir. Üzeri beyaz tüylerle kaplı olması nedeniyle bu ismi almıştır. Bazıları gümüş, bazıları altın renktedir. Üretimi dikkat ve emek gerektirir. Mart ve kasım ayları arasında toplanır. İpeksi tomurcuk halindeyken toplanan çay yaprakları hiç işlem görmeden kurutulur. 500 gram civarında toplanan çay yapraklarından yaklaşık 100 gram beyaz çay elde edilir. En kaliteli beyaz çay ilkbahar ayının ilk 4-5 günü içerisinde toplanan yapraklardan üretilir.

Yağmurlu ve nemli havalarda toplanmadığı için nadir bulunması beyaz çayı diğer çaylardan ayıran başka bir özelliktir. Çay yapraklarının faydalı kısmı olarak bilinen kateşin antioksidanlar bu sayede muhafaza edilir. Ayrıca üretim aşaması da farklı olan beyaz çay hafif bir aromaya sahiptir. İçeriğindeki K, C vitaminleri ve antioksidanlar sayesinde vücuda birçok fayda sağlar.