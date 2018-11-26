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Beyaz Cennet kadına şiddete dikkat çekmek için turuncu ışıkla aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 18:24 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin 'Beyaz Cennet'i Pamukkale'deki travertenler, kadına karşı şiddeti simgeleyen turuncu renkli ışıkla aydınlatıldı.

Beyaz Cennet kadına şiddete dikkat çekmek için turuncu ışıkla aydınlatıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin 'Beyaz Cennet'i Pamukkale'deki travertenler, kadına karşı şiddeti simgeleyen turuncu renkli ışıkla aydınlatıldı.
Pamukkale Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binası ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenleri, turuncu renkle ışıklandırdı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Pamukkale'de yapılan ışıklandırma, Birleşmiş Milletler tarafından 2017 yılında 'Dünyayı turuncuya boya' sloganıyla tüm ülkelerin şehirlerdeki önemli noktalarının ışıklandırılmasına dayanıyor.
Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, amaçlarının kadına yönelik şiddete dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Kadına ve çocuğa şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu sadece ilimize, ülkemize ait bir sorun değil. Bu dünyanın her ülkesinde maalesef var olan bir sorun. Farkındalık oluşturmak adına gereken her türlü desteği veriyoruz. 'Dünyayı turuncuya boya' sloganıyla yapılan etkinlikler çerçevesinde, ek hizmet binamız ile birlikte Pamukkale travertenleri de turuncu ışıkla aydınlatıldı. Biz her türlü şiddete karşı olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Beyaz Cennet kadına şiddete dikkat çekmek için turuncu ışıkla aydınlatıldıBeyaz Cennet kadına şiddete dikkat çekmek için turuncu ışıkla aydınlatıldı

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