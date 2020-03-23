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Beyaz Cennet koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 09:18 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve geçen yıl 2,5 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Pamukkale, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, müze ve ören yerlerinin geçici süreyle ziyarete kapatılmasının ardından boş kaldı.

Beyaz Cennet koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, müze ve ören yerlerine ziyaretlerin geçici süreyle ertelenmesi kararı alındı. Kararın ardından Pamukkale'deki eski kalabalık görülmedi.

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Beyaz travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin geldiği, geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret etmesiyle turist sayısında rekor kırılan Pamukkale'de, sessizlik hakim oldu. Travertenlerin boş kaldığı Pamukkale'deki işlek cadde ve sokaklar da kimse görülmedi. Bazı kişilerin ise Pamukkale'nin yanındaki göletin çevresinde yürüyüş yaptığı görüldü. Bölgede birçok otelde turist olmadığı için hizmetleri durdurma kararı alındı. 'Beyaz Cennet'te esnaf da satış yapamadığı için kepenk kapattı.

'HAYALET İLÇEYE DÖNDÜ'

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Pamukkale'de Atakan Baban, ailesiyle birlikte yürüyüşe çıktığını belirterek, "Uzun yıllardır Denizli'de yaşıyorum. Pamukkale'yi bu şekilde ilk kez görüyorum. Normalde buralar çok kalabalık olur. Koronavirüse karşı önlem alınması çok iyi oldu. 'Evdekal' çağrısına uyuyoruz. 10 dakika yürüyüş yapıp, hava almak için buraya geldik. Tekrar eve döneceğiz" dedi.

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Restoran işletmecisi Ahmet Aydeniz ise işlerin durgun olduğunu dile getirip, "Koronavirüs nedeniyle ziyarete kapanmasının ardından Pamukkale, hayalet ilçeye döndü. Etrafta kimse yok. Esnaf iş yapamaz durumda. Bugün sadece 1 müşteri geldi. Bu yaz sezonu bizim için kötü geçecek gibi görünüyor" diye konuştu.

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