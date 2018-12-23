Beyaz cennet Pamukkale geceleri de gezilebilecek

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, gelecek mayıs ayından itibaren geceleri de ziyarete açılacak. Renkli ışıklarla aydınlatılacak 'beyaz cennet'e gelen ziyaretçilerin, bu doğa harikasını geceleri de gezme imkanı bulurken, buradaki etkinlik ve gösterileri de izleyebileceği belirtildi.

Travertenleriyle ünlü Pamukkale ve içerisinde barındırdığı Hierapolis Antik Kenti renkli led ışıklarla aydınlatılacak. Bu yılın 11 ayında 2 milyonu aşkın turisti ağırlayan Pamukkale'nin gece ziyaretine açılmasının ardından, ışıklı görsel şovlar yapılacak, ziyaretçiler için renkli etkinlikler düzenlenecek. Antik Kent'te mezarların bulunduğu yürüyüş yolları ve 2 bin yıllık Antik Tiyatro, turistlerin gece rahatlıkla gezebileceği şekilde ışıklarla donatılacak.

GECELERİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'de yapılacak bu düzenlemelerle ilgili gerekli izinlerin alındığını söyledi. Şen, Pamukkale geceleri de ziyaretçilerin alınmasının turizm açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtip, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, dünyadaki 35 önemli noktadan birisidir. Hem kültürel hem de doğal olarak koruma altındadır. Bu muhteşem güzelliği mayıs ayından itibaren, geceleri de ışıklı görsel şölenlerle izleyebileceğiz. Antik Tiyatro ve diğer antik alanlar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler Antik Tiyatro'daki geceleri yapılacak gösteri ve etkinliklere de katılabilecekler" dedi.

'KONAKLAMA GÜN SAYISINI ARTTIRIR'

Dünyanın en gözde alanlarında yapılan ışıklandırmaların Pamukkale'de de yer alacağını ifade eden Şen, "Geceleri düzenlenecek etkinliklere yerli ve yabancı çok sayıda turistin gelebileceğini düşünüyoruz. Denizli'deki konaklama gün sayısı da bununla birlikte artacaktır. Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayıları da ciddi rakamlara ulaşabilecek. Pamukkale, dünyanın en önemli noktalarından birisi olmaya devam edecek" diye konuştu.