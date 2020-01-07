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  4. Beyaz cennet Pamukkale, ışıklandırılacak

Beyaz cennet Pamukkale, ışıklandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin aydınlatılması konusunda proje hazırladıklarını belirterek, "Mimari aydınlatma ile Pamukkale'nin gecesi başka, gündüzü bir başka güzel olacak" dedi.  Belediye meclisinin ocak ayı ikinci oturumunda konuşan Başkan Örki, meclis üyelerine, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale ve kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt'ta yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin aydınlatılması konusunda proje hazırladıklarını belirterek, "Mimari aydınlatma ile Pamukkale'nin gecesi başka, gündüzü bir başka güzel olacak" dedi.
Belediye meclisinin ocak ayı ikinci oturumunda konuşan Başkan Örki, meclis üyelerine, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale ve kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt'ta yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Bir dizi temaslar için Ankara'ya gittiğini belirten Örki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarını ziyaret ettiğini kaydetti. Denizli'de yapılacak TOKİ konutları ve Karahayıt'ta yapılması planlanan kentsel dönüşüm hakkında bilgi veren Örki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut atağında ülke genelinde 100 bin, Denizli'de ise 3 bin 500 konutun yapılacağını ifade ederek, "Pamukkale ilçemizde 2 bin 50 konut yapılacak. Bunların bin 50'si Kocadere Mahallesi'nde, bin adeti Yeniköy Mahallesi'nde yapılacak. TOKİ konutları için başvurular, 15 Ocak tarihine kadar devam edecek" dedi. Termal turizm bölgesi Karahayıt'ta yapılacak kentsel dönüşümden de bahseden Örki, "Bu konuda ulusal ve uluslararası mimarlarla çalışarak kentsel dönüşümle Karahayıt'ı, dünyanın cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Fay kırığının bulunduğu alanları da rekreasyon alanı olarak düşünebiliriz. Pamukkale'deki beyaz travertenlerin kırmızı su ile kırmızı travertenler halinde Karahayıt'ın merkezinde oluşmasının peşinde koşacağız" diye konuştu.
PAMUKKALE GECE IŞIL IŞIL OLACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile yaptığı görüşme sırasında Pamukkale ve Karahayıt ile ilgili taleplerini ilettiğini ifade eden Örki, "Pamukkale travertenlerinin aydınlatılması konusunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşmeler yaptık. Milyarlarca liraya mal olacak bu projenin sezona yetiştirilmesi de gündemde. Mimari aydınlatma ile Pamukkale'nin gecesi başka, gündüzü bir başka güzel olacak. Bu konularda bakanlığımızdan destek istedik" dedi.
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