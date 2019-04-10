Beyaz cennet Pamukkale'ye 3 saatlik giriş ücretsiz

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin beyaz cenneti Pamukkale'nin, 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında, 7 Nisan Çarşamba günü 3 saat süreyle ücretsiz gezilebileceği bildirildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, Denizli'deki 'Turizm Haftası' etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 17 Nisan Çarşamba günü yapılacak 'Turizm Haftası' açılış programı ile antik havuzun daha geniş kitlelere tanıtılması sağlanacak. Denizli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "7 Nisan 2019 Çarşamba günü Pamukkale ören yeri antik havuz önünde gerçekleştirilecek etkinliklere halkımızın katılımını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 15.00-18.00 saatleri arasında halkımızın ören yerine girişlerinden ücret alınmayacaktır" denildi.

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