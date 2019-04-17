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Beyaz cennet ücretsiz olunca travertenlerde adım atacak yer kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:09 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale bugün tarihi günlerden birini yaşadı.

Beyaz cennet ücretsiz olunca travertenlerde adım atacak yer kalmadı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale bugün tarihi günlerden birini yaşadı. Turizm Haftası nedeniyle Pamukkale'ye girişlerin 15.00 -18.00 saatleri arasında ücretsiz olması nedeniyle bugün binlerce ziyaretçi, 'beyaz cennet'e akın etti, travertenlerde adım atacak yer kalmadı.
Dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale, bugün 15.00 -18.00 saatleri arasında Turizm Haftası kapsamında giriş yapan ziyaretçilerden ücret alınmadı. 50 TL olan giriş ücretinin günler öncesinden belirtilen saatlerde alınmayacağının duyurulması üzerine Denizlililer adeta Pamukkale'ye akın etti. Pamukkale'ye girişlerin yapıldığı kuzey ve güney kapılarında uzun araç konvoyları oluştu, travertenlerde adım atacak yer kalmadı. Beyaz travertenlerin üzerinde akan sıcak suda yürümenin tadını çıkaran ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Çocuklar ise sıcak suyun biriktiği çanaklarda yüzmenin keyfini yaşadı. Denizli'de yaşamasına rağmen Pamukkale'ye ücretsiz olduğu için ilk kez gelenler de oldu. Bazı kişiler Pamukkale'de su ve gıda fiyatlarının yüksek olmasından şikayet etti. Pamukkale Örenyeri içindeki Müze de tarihi günlerinden birini yaşadı. Ziyaretçiler, tarihi eserlerin sergilendiği müzeye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Beyaz cennete ilk kez geldiğini söyleyen Dilek Dirlik, "Denizli'de yaşıyorum ama Pamukkale'ye daha önce gelmemiştim. Ücretsiz olduğunu duyunca ailemle hemen geldik. Travertenlerin üzerinde yürüdük. Keyfini çıkardık" dedi. Eşi Kenan Dirlik ise "Turizm Haftası kapsamında Pamukkale'nin ücretsiz olması vatandaşların ilgisini çekti. Bizim gibi aileler, beyaz cennete gelerek tadını çıkardı. Giriş ücreti bize göre pahalı olduğu için gelemiyorduk. Bu bahane oldu" diye konuştu.
Çocukluğunda Pamukkale'ye geldiğini söyleyen Ayşe Demir (69) "En son çocukluğumda gelmiştim. O zaman para alınmıyordu. Ücretli olunca gelemiyorduk. Yıllar sonra ücretsiz olunca gelme fırsatı buldum" dedi.
Öğrenci Aylin Sönmez ise "Pamukkale'ye daha önce birkaç defa geldim. Burası cennetten bir köşe, ücretsiz olması nedeniyle çok kalabalık. Biz de bundan faydalanmak için yine geldik" diye konuştu.
Aylin Cave, "Pamukkale bugün en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Buraya sık sık gelen biriyim. Böyle bir kalabalık görmedim. Fotoğraf çekmekte bile zorlandım. Kalabalık nedeniyle travertenlerin fotoğrafını çekemiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Beyaz cennet ücretsiz olunca travertenlerde adım atacak yer kalmadıBeyaz cennet ücretsiz olunca travertenlerde adım atacak yer kalmadıBeyaz cennet ücretsiz olunca travertenlerde adım atacak yer kalmadıBeyaz cennet ücretsiz olunca travertenlerde adım atacak yer kalmadı

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