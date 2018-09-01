"Beyaz cennet"te yerli turist yoğunluğu

Adana'dan Pamukkale'ye kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak için gelen turizimci Semih Şenelli, yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin doğal güzelliği ile harika bir yer olduğunu söyledi.

Kimi ziyaretçiler, yüzlerine sürdükleri çamurla kameralara poz verip güneşleniyor, kimi ziyaretçiler de çocuklarıyla travertenlerdeki suda eğlenceli anlar yaşıyor.

Sıcak havaya rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale'ye gelenler, eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleri geziyor.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de termal sularıyla dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi çeken Pamukkale'ye, hafta sonlarında yerli turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Şenelli, ilk kez geldiği Pamukkale'de adeta büyülendiğini belirterek, "Güzel bir coğrafyası ve tarihi var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Kesinlikle süper bir yer yani ölmeden önce görülmesi görülmesi gereken yerlerden bir tanesi burasıdır." diye konuştu.

Mersin'den gelen avukat Fehmi Aydın da uzun yol gitmelerine değdiğini dile getirerek, "Mersin'deki arkadaşlarımıza tavsiye edeceğim gelmeleri için. Böyle bir yer görülmeye değer." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Cansu Karasu da Pamukkale'ye Bursa'dan ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

