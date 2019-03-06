Beyaz çile ekmek kapıları oldu

İşçiler, tehlikeye aldırmadan yüksek katlı binalarda ve ana caddelerdeki tek katlı iş yerlerinin üzerindeki karları küreklerle temizliyor.

Başkalarına çile olan kar ekmek kapıları oldu

Tehlikeye aldırmadan yüksek katlı binalarda ve ana caddelerdeki tek katlı iş yerlerinin üzerindeki karları küreklerle temizleyen işçiler, kişi başı günlük ortalama 100 lira kazanıyor. Havaların da ısınmaya başladığı kentte yüksek katlı binalarda tehlikeye neden olan kar kütlelerini temizleyen işçiler, esnaf ve vatandaşlara rahat nefes aldırıyor.

Genellikle 3-4 kişilik ekiplerden oluşan işçiler, yüksek katlı binalarda can güvenliklerini bellerine bağladıkları halatlarla sağlamaya çalışıyor.

'EKMEK PARASI İÇİN MECBUR ÇALIŞIYORUZ' İşçilerden Ersin Batuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin halka zorluk çıkardığını ancak kendileri için iş kapısı olduğunu söyledi. İşlerinin tehlikeli olduğunu dile getiren Batuk, "Çatıları temizliyoruz. Zor ama ekmek parası için mecbur çalışıyoruz. Günlük 100 ile 150 lira arasında para kazanıyoruz. Yaklaşık 2 saattir burada çalışıyoruz. Bu sene çok fazla kar yağdı. Kar bizim içinde ekmek kapısı oldu. Çatılarda da bir metre kar var. Belimizi halatla bağlayarak önlem alıyoruz. 15-20 gündür çatıları temizliyoruz." diye konuştu.

'BİZİM İÇİN ÇİLE OLAN KIŞ, BAŞKALARINA EKMEK KAPISI OLDU' Esnaf Ahmet Aktay, karların eridiğini ve iş yerlerinin kardan zarar görmemesi için işçilerin para karşılandığında karı temizlediklerini belirtti. Çatılarda biriken kar kütlelerinin ağırlık oluşturduğunu ifade eden Aktay, "Kar erimeye başladı iş yerlerimiz damlamasın diye işçi tuttuk. Çatılarımızı temizliyoruz. Bu sene kış çetin geçti. 2 metreye yakın kar yağdı. Biz de çatılarımızı temizliyoruz. Bizim için çile olan kış, bazı arkadaşlara ekmek kapısı oldu." ifadesini kullandı.

OVACIK'TA ÇATILARDAKİ KAR VATANDAŞLARIN BOYUNU AŞIYOR Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de bir süre önce etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle özellikle kırsal kesimdeki binaların çatılarında bir metreyi aşkın kar birikintisi oluştu.