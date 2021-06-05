Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olmuş, ötanazi istiyordu! Şimdi gülücükler saçıyor

Antalya'da yaşayan Sunay Öztürk (42), yaklaşık 2, 5 yıl önce dişlerini beyazlatmak istedi. 20 dişi kaplama için kesildi. Ancak bu sırada dayanılmaz ağrılar çekti. İlaçlara rağmen ağrıları dinmedi. Acıdan kurtulmak için 1.5 ayda 32 dişini birden çektirdi. Buna rağmen ağrıları kesilmedi. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına gitti. 'Delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' hastalığına yakalandığını öğrendi. Ameliyatla ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesildi. Ancak iyileşemeyen Öztürk'ün imdadına Sağlık Bakanlığı yetişti. Yaklaşık 2 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ağrıları dinmeye başlayan Öztürk, 2 yıl aradan sonra gerçek dişleriyle olmasa da protez dişlerle tekrar aynanın karşısına geçti. Protez dişleri, sinirlerin kesildiği bölgedeki ağrılar yüzünden kullanamadığını belirten Sunay Öztürk, buna karşın ağrılarında hafifleme olduğu ve tekrar ağzının eski görüntüsüne kavuştuğunu söyleyip ilk kez güldü. Daha önce ötenaziyle hayatına son verme isteğiyle gündemde de olan Öztürk, “Ötenazi benim için bir sondu, demek ki değilmiş. Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamıyormuş. Artık yeni bir sayfa açtım” dedi.

YILLAR SONRA İŞ BAŞI YAPTI Ağrılarını kontrol altında tutmak için kırmızı reçeteli ağrı kesiciler kullanan Öztürk, bu süre zarfında ise işsiz kaldı. Hastalığı öncesi turizm işiyle uğraşan talihsiz kadın, operasyonlara girmek ve hastane koridorlarında gezinmekten bir işte çalışamadı. Son olarak Denizli’de baba ocağına kızıyla birlikte yerleşen Öztürk’e, Antalya’da yaşayan 25 yıllık arkadaşı Aygül Pamuk iş imkanı sundu. Kundu’da turizmle uğraşan Pamuk, gümüş satışı yapan işyerlerinden birisini işletmesi için Öztürk’e teklif sundu. Teklifi duyunca Denizli’den kızı Nazlışah ile birlikte gelen Öztürk, mutluluk gözyaşlarıyla yıllar sonra iş başı yaptı. ''ÖTANAZİ BENİM İÇİN SONDU, DEMEK Kİ DEĞİLMİŞ'' Bu zamana kadar 16 operasyon geçirdiğini belirten Sunay Öztürk, geçmişteki kötü anılarına bir sünger çektiğini ifade etti. Öztürk, “Ötanazi isteğiyle son bulduğunu sanıyordum ama demek ki öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yeni bir hayata giriyorum. Arkadaşımın sayesinde. Aşağı yukarı 25 senelik bir dostluğumuz var. Bir gün beni aradı, durumumum çok kötü olduğundan bahsettim. Yardımcı olacağını söyledi. Dükkanlarından bir tanesinde çalışabileceğimi söyledi. Ben inanamadım. Diyecek kelime bulamıyorum. Ben kızım için ayakta durmaya çalışıyorum. Kızım için yine ayaktayım, ölmedim” dedi.