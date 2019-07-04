Beyaz Eşya Sektörü ÖTV İndiriminin Uzatılmasını İstiyor

Beyaz eşya satıcıları 1 Kasım 2018’de başlayan ve 30 Haziran’da sona eren sıfır ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulamasının uzatılmasını istiyor. ÖTV muafiyetine rağmen satışların gerilediği sektörde, düğün sezonu olmasına rağmen talebin gerilediği görülüyor. Bayiler ve sektör temsilcileri yüzde 6,7 olan ÖTV maliyetinin fiyatlara yansımasıyla birlikte satışların da durduğunu söylüyor.
“Satışlarda azalma var”
VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan beyaz eşya bayii Muharrem Uruk “Olumsuzluk kendini gösterdi. ÖTV’nin devam ettiği süreçteki satış adetlerinde bir azalma var. Sanırım bir süre böyle devam eder. Eğer ÖTV muafiyeti uzatılırsa kısmi bir rahatlama sağlar. En azından yıl sonuna kadar muafiyetin sürdürülmesinde fayda olacağını düşünüyorum” dedi.
ÖTV muafiyeti kalktı ama sektördeki satışları canlandırabilmek amacıyla daha önce 12 olan maksimum taksit sayısı 18’e çıktı. Ancak Uruk’a göre taksit sayısının artmasının piyasayı rahatlatması mümkün değil. Uruk “18 ay taksit ucuz değil. Bunun bir maliyeti var. Faiz oranları da yansıdığı için maliyet yükseliyor. Başak bir düzenleme düşünülmesi lazım” diye konuştu.
“Beyaz eşyada ÖTV tamamen kalkmalı”
Bir başka bayii Ertan Nasay da özellikle ÖTV indiriminin son günlerinde bir canlanma olduğunu ancak muafiyetin bitmesiyle birlikte işlerde hemen bir durgunluk yaşandığını belirtti. Nasay, ÖTV’nin lüks tüketim maddelerine, çevreye ve sağlığa zararlı ürünlere uygulanan bir vergi olduğunu hatırlatarak “Bana göre beyaz eşyada ÖTV’nin tamamen kalkması lazım. Çünkü artık beyaz eşya lüks değil bir ihtiyaç. Şimdi hükümet taksit sayısını 18 aya çıkardı. Ama faizlerin yüksek olmasından dolayı bu da satışlara yansımıyor. Sektörde son yıllarda zaten bir daralama var. Eğer ÖTV muafiyeti uzatılırsa satışları çok etkiler. Tüketici buna göre hemen kendini planlıyor. Yüzde 6,7 hiç az bir rakam değil” ifadesini kullandı.
ÖTV muafiyetine rağmen satışlar düştü
Nasay’ın bahsettiği daralma istatistiklerde de açıkça görülüyor. Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre 2014’ten 2017’ye kadar artan yurt içi beyaz eşya satışları 2018’de gerilemeye başladı. ÖTV indirimine rağmen 2019’un ilk beş ayında da ülke içi satışlar yüzde 12 oranında azaldı.
İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Feridun Özkan ÖTV muafiyetinin geçen yıl döviz kurundaki ve maliyetlerdeki artıştan sonra uygulamaya konduğunu hatırlattı.
Özkan şunları söyledi:
“Bu muafiyet uygulandığı süre boyunca sektörümüze destek sağladı. Ama ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte piyasamız olumsuzluğu hissetmeye başladı. İnşallah devletimiz bu konuya yeniden el atar. Satışları artırabilmemiz için bu gibi desteklere ihtiyacımız olacak. Devletten ÖTV indiriminin uzatılmasını istiyoruz. Biz elimizden geldiği kadarıyla fiyat artışını ürünlere yansıtmamaya çalışıyoruz. Ama üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksinden yaklaşık yüzde 10 daha fazla. Üretimdeki bu maliyetler eninde sonunda fiyatlara yansıyacaktır”.
Özkan da beyaz eşyanın artık lüks olmadığını vurgulayarak beyaz eşyada ÖTV’nin tamamen kaldırılması için girişimlere bulunacaklarını söyledi.
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