Beyaz Eşya Sektörü ÖTV İndiriminin Uzatılmasını İstiyor

Beyaz eşya satıcıları 1 Kasım 2018’de başlayan ve 30 Haziran’da sona eren sıfır ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulamasının uzatılmasını istiyor. ÖTV muafiyetine rağmen satışların gerilediği sektörde, düğün sezonu olmasına rağmen talebin gerilediği görülüyor. Bayiler ve sektör temsilcileri yüzde 6,7 olan ÖTV maliyetinin fiyatlara yansımasıyla birlikte satışların da durduğunu söylüyor.

“Satışlarda azalma var”

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan beyaz eşya bayii Muharrem Uruk “Olumsuzluk kendini gösterdi. ÖTV’nin devam ettiği süreçteki satış adetlerinde bir azalma var. Sanırım bir süre böyle devam eder. Eğer ÖTV muafiyeti uzatılırsa kısmi bir rahatlama sağlar. En azından yıl sonuna kadar muafiyetin sürdürülmesinde fayda olacağını düşünüyorum” dedi.

ÖTV muafiyeti kalktı ama sektördeki satışları canlandırabilmek amacıyla daha önce 12 olan maksimum taksit sayısı 18’e çıktı. Ancak Uruk’a göre taksit sayısının artmasının piyasayı rahatlatması mümkün değil. Uruk “18 ay taksit ucuz değil. Bunun bir maliyeti var. Faiz oranları da yansıdığı için maliyet yükseliyor. Başak bir düzenleme düşünülmesi lazım” diye konuştu.