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  4. 'Beyaz eşya tamircisiyim' deyip, Söke'de 8 kişiyi dolandırdı

'Beyaz eşya tamircisiyim' deyip, Söke'de 8 kişiyi dolandırdı

04.03.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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'Beyaz eşya tamircisiyim' deyip, Söke'de 8 kişiyi dolandırdı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir şahısın, 8 farklı kişiyi çeşitli yollarla dolandırıp, ortadan kaybolduğu iddia edildi. dolandırıldığını iddia eden şahıslar savcılığa giderek şahıstan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Söke’de eşyalı daireyi kiralayan A.S. isimli şahıs, iddiaya göre kiraladığı dairenin içerisinde bulunan beyaz eşyaları ve elektronik aletleri satarak ortadan kayboldu. Kendini birden fazla takma isimle tanıtan dolandırıcının son kurbanı ise emekli öğretmen İsa Gümüş oldu. Olayla ilgili konuşan İsa Gümüş, “Söke’nin başına nereden geldiği bilinmeyen bir bela geldi. Acilen gerekenin yapılmasını istiyoruz” dedi.

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EV SAHİPLERİ DİKKAT

Temiz bir aile görünümünde olduğu için evini kiraladığını ifade eden İsa Gümüş, “Üniversite öğrencilerine kiraya verilen, Yenikent Mahallesi’nde damadımın bir evi vardı. Pandemi salgını dolayısıyla evimiz boştu. Bizde bu sahtekara kiraladık evimizi, daha sonra bize beyaz eşya tamircisiyim diye kendini tanıttı. Beyaz eşyaları söktü. Sağlam olan parçaları götürerek satmış. Bulaşık makinesinin beynini söktü götürdü. Ocak üstü aspiratör sökülmüş, elektrikli şofben sökülmüş yoktu. Evdeki çeşitli eşyalar yoktu. Benim takım çantamı aldı, 210 TL para alarak ortalardan kayboldu. Söke içerisinde çoğu kişiyi dolandırdığı söyleniyor. Biz bu kişinin acilen bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Söke’de bir çok kişiyi klima tamircisi, beyaz eşya tamircisi gibi meslek grupların isimlerini kullanarak dolandırdığı iddia edilen A.S.’nin bir an önce yakalanıp, mağduriyetlerinin giderilmelerini istiyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Aydın
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