Beyaz eşyalardan kaçak sigara çıktı

Van'ın Tuşba ilçesinde bir minibüste 10 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları M.C.D. yönetimindeki minibüste arama gerçekleştirdi.

Aramada, araçta bulunan beyaz eşyaların arasına gizlenmiş 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü M.C.D. gözaltına alındı.

