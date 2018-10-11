Beyaz et üreticisi firmaların sorunları

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "Son dört yıldan beri uygulanan yanlış destekleme politikaları neticesinde beyaz et üretimi sektöründe dengeler yetiştirici aleyhine değişmiştir. Bundan dolayı beyaz et üreticileri ciddi zarar etmektedir." dedi.

Yaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, beyaz et üreticilerinin sorunlarını anlattı.

Beyaz et üretim sektöründe 90 bin kişinin çalıştığına işaret eden Yaşar, fason üretim yetiştiricileri ile fason üretim yaptıran entegre firmalar arasındaki ilişkiyi düzenleyen yasal düzenlemelerin entegre tesisi firmalarınca ihlal edildiğini öne sürdü.

Yaşar, bundan dolayı alt yüklenici firmaların son 3 yılda çok büyük zararlara uğradığını, devletin hakem rolünü üstlenerek, alt yüklenici üreticilerle fason üretim yaptıran entegre tesisi temsilcilerini bir araya getirmesi gerektiğini söyledi.

Sektörde var olan yapısal sorunlara ekonomik gelişmelerin de eklendiğini belirten Bedri Yaşar, "Son dört yıldan beri uygulanan yanlış destekleme politikaları neticesinde beyaz et üretim sektöründe dengeler yetiştirici aleyhine değişmiştir. Bundan dolayı beyaz et üreticileri ciddi zararlar etmektedir. Borç girdabına düşürülen yetiştiriciler için ne yazık ki tedbir alınmamıştır. Ziraat Bankası'nın çözüm üretememesi nedeni ile üreticilerimiz özel bankaların insafına terk edilmiştir." diye konuştu.

