Beyaz Futbol'da inanılmaz yayın kazası! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi!

Futbol-mizah programı Beyaz Futbol'un geçtiğimiz gün canlı olarak gerçekleştirilen programında inanılmaz bir olay yaşandı. Sinan Engin'in yorum yaptığı esnada ekrana müstehcen bir video gelirken, programın moderatörü Ertem Şener bu duruma çok sinirlendi. İşte detaylar...

Beyaz Futbol'da inanılmaz yayın kazası! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi!
Berker İşleyen

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programı geçtiğimiz gün oynanan Türkiye-İspanya mücadelesinin ardından gerçekleştirilen yayında beklenmedik bir olay yaşandı.

SİNAN ENGİN ŞOK OLDU

Beyaz Futbol da inanılmaz yayın kazası! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi! 1

Sinan Engin'in yorum yaptığı sırada bir anda ekrana müstehcen bir görüntü gelirken Engin adeta şoka girdi. İlk tepkisi 'Napıyosunuz siz ya?' olan Engin'in ardından konuşan Ertem Şener ise çok sinirlenerek reji ekibine seslendi.

ERTEM ŞENER ÇOK SİNİRLENDİ

Beyaz Futbol da inanılmaz yayın kazası! Bir anda müstehcen video ekrana geldi... Sinan Engin şoka girdi! 2

Şener 'O masalara bilen insanları oturtun arkadaşlar, buradan herkese söylüyorum doğru düzgün insanları oturtun. Sonra ömür boyu biz çekiyoruz bunları ya' diyerek tepki gösterdi.

İŞTE O ANLAR...

