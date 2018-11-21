Beyaz Galaxy Note 9 23 Kasım’da geliyor!

Samsung’un amiral gemisi modeli olan Galaxy Note 9; mavi, mor ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulmuştu. Oldukça popüler olan ve teknolojik cihazlarda çok şık görünen beyaz renk seçeneğini atlayan Samsung, geç de olsa bu opsiyonu Note 9’a getirmeyi planlıyor.

Uzun bir süredir beyaz renkli Galaxy Note 9’un geleceği söyleniyordu. Hatta söylentilere bir de görsel eşlik etmişti. Bugün ise perakendeci firmalardan gelen bilgiler beyaz renkli Note 9 için geri sayımın başladığını gösteriyor.

Söylentilere göre; Samsung 23 Kasım 2018 tarihinde Galaxy Note 9’un beyaz renk seçeneğini satışa sunacak.

Ancak tahminlere göre beyaz Note 9 ilk etapta belli başlı pazarlarda satışa sunulacak. Ülkemize henüz gelmeyecek olan bu renk seçeneğinin, telefona çok şık bir hava kattığını söyleyebiliriz.

Son olarak Türkiye’de kur zammı sonrası fiyatı 8.000 TL‘ye çıkan Galaxy Note 9’un şu anda 5.000 TL seviyesinde çeşitli sitelerde satıldığını belirtelim.

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