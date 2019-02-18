HABER

Beyaz Gelincik Tunceli’nin ardından Gümüşhane’de de görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 09:22 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Tunceli’de görüntülenen ve dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan Beyaz Gelincik Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde kameralara takıldı.Sansargiller ailesinden olan Beyaz Gelincik, Gümüşhane’de yaşayan doğa fotoğrafçısı Metin Aydın tarafından merkeze bağlı Dibekli köyü kırsalında görüntülendi.Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan Beyaz Gelincik, genellikle fare ve kuş yumurtaları ile besleniyor.

Beyaz Gelincik Tunceli’nin ardından Gümüşhane’de de görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Tunceli’de görüntülenen ve dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan Beyaz Gelincik Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde kameralara takıldı.
Sansargiller ailesinden olan Beyaz Gelincik, Gümüşhane’de yaşayan doğa fotoğrafçısı Metin Aydın tarafından merkeze bağlı Dibekli köyü kırsalında görüntülendi.
Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan Beyaz Gelincik, genellikle fare ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan Beyaz Gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor ve çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.
Gümüşhane Üniversitesinde memur olarak görev yapan ve hafta sonları doğa yürüyüşü yapıp fotoğraf çeken Aydın, Dibekli köyünden Süleyman Demir’in daveti üzerine hafta sonu bölgeye gittiğini söyledi.
Genelde Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) ile yürüyüş yaptıklarını fakat bu hafta bireysel yürüyüş sırasında beyaz gelinciğe denk geldiğini kaydeden Aydın, “Bu haftaki yürüyüşümüzü bireysel olarak yaptık. Dibekli köyüne yürüdük. Köyün bir kaç kilometre uzağında rastladık beyaz gelinciğe. Daha önce görmedim hiç. Birkaç gün önce Tunceli’de görüntülendiğini okumuştum. Nesli tükenmekte olan bir hayvanı gördüğüm için heyecanlandım ve aynı zamanda sevindim Gümüşhane’de görüldüğü için. Çok hareketli olduğu için çekmek bayağı zor oldu. Sürekli hareket ettiği için sürekli gözden kayboldu. Beni Dibekli köyündeki yürüyüşe davet ettiği için Süleyman Demir’e de teşekkür ediyorum” dedi.

Beyaz Gelincik Tunceli’nin ardından Gümüşhane’de de görüntülendi

Beyaz Gelincik Tunceli’nin ardından Gümüşhane’de de görüntülendi

Beyaz Gelincik Tunceli’nin ardından Gümüşhane’de de görüntülendi

Beyaz Gelincik Tunceli’nin ardından Gümüşhane’de de görüntülendi

Beyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdiBeyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdi
Yüzde 50 zihinsel engelli ama garsonluk yapıyorYüzde 50 zihinsel engelli ama garsonluk yapıyor
Mevlüt Uysal: Bizim her insana dokunan hizmetimiz olmak zorundaMevlüt Uysal: Bizim her insana dokunan hizmetimiz olmak zorunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havada büyük panik! 5 dakika arayla yere çakıldılar!

Havada büyük panik! 5 dakika arayla yere çakıldılar!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Terim ayrılmak isteyen futbolcuyu açıkladı!

Terim ayrılmak isteyen futbolcuyu açıkladı!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz oldu

Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz oldu

Günlük burç yorumları 18 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Üniversite öğrencisi genç kız her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Üniversite öğrencisi genç kız her yerde aranıyordu!

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.