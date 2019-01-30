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Beyaz gelinliğe bürünen Spil büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:26 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla Türkiye’nin en önemli milli parkları arasında yer alan 1517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkında 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı Spil’i adeta beyaz gelinliğe bürürken Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her sabah bırakılan yemlerle yaban hayvanları da aç kalmaktan kurtuluyor.Uzun yıllar sonra ilk kez kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı 1517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı kartpostallık manzaralarıyla büyüledi.

Doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla Türkiye’nin en önemli milli parkları arasında yer alan 1517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkında 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı Spil’i adeta beyaz gelinliğe bürürken Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her sabah bırakılan yemlerle yaban hayvanları da aç kalmaktan kurtuluyor.
Uzun yıllar sonra ilk kez kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı 1517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı kartpostallık manzaralarıyla büyüledi. Manisa ve İzmir’den vatandaşların yoğun bir şekilde gelerek kar üzerinde keyif yaptığı Spil Milli Parkında farklı türlerden yaşayan yaban hayvanları aç kalmasın diye Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her sabah doğaya çuval çuval yem bırakılıyor. Yol boyunca ve orman içlerine bırakılan yemler sayesinde Yılkı atları başta olmak üzere yaban hayvanları çetin kış şartları altında aç kalmaktan kurtuluyor. Yemleme çalışması yapan Milli Parklar çalışanı Tuncay Onaran, “Milli Parklar olarak her sabah hayvanlarımız aç kalmasın diye yol boyu ve orman içi yemleme çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

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