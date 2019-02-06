Beyaz Giyen Demokrat Partili Kadınlar Birliğin Durumu Konuşmasında Ne Mesajı Verdi?

Ocasio-Cortez geçen ay Kongre yemin töreninde de beyaz giymiş ve Twitter hesabından, “Benden önce gelerek yolumu açan ve benden sonra gelecek olan tüm kadınları onurlandırmak için beyaz giyindim” mesajını paylaşmıştı.

Temsilciler Meclisi’nin dikkat çeken genç üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, beyaz bir pelerini tercih etti. Müslüman temsilci İlhan Omer, beyaz yelek-pantolon takım giydi.

Temsilciler Meclisi Demokrat Kadınlar Çalışma Grubu, ABD’de kadın hakları konusunda dayanışma için Kongre’de beyaz giyinme çağrısı yapmıştı. Demokrat milletvekili Lois Frankel’ın CNN’e yaptığı açıklamada, kadın hakları konusunda bir mesaj olduğunu söylediği bu çağrı karşılığını buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Birliğin Durumu’ konuşmasını yaparken Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beyaz ceketi ve bluzuyla oturuma katıldı.Ancak Pelosi yalnız değildi. Kongre’deki konuşma sırasında Demokrat Parti’nin tüm kadın milletvekilleri tek renk kıyafet giydi. Amerika’daki kadın hareketinin ve kadınların seçme-seçilme kullanma haklarının sembolü olan beyaz.

ABD siyaset sahnesinde beyaz, kadınların seçme ve seçilme hakkını savunan hareketle özdeşleşmiş bir renk. ‘Süfrajet’ olarak bilinen ve 1904’te başlatılan pasif harekette, kadınlar saflığın sembolü olarak beyaz giyiniyordu.

Beyaz, siyasette kadın hareketlerinin sembolü olmayı sürdürdü. Kongre’ye seçilen ilk Afrika kökenli Amerikalı temsilci Shirley Chisholm yemin töreninde beyaz giydi. 1984’te ABD başkan yardımcılığı adayı olarak açıklanan Geraldine Ferraro halkın karşısına beyaz kıyafetiyle çıktı.

2016’da Trump’a karşı Demokratların başkan adayı olan Hillary Clinton da, adaylığı kabul ettiği Ulusal Demokrat Kongresi’ne beyaz renk bir kıyafetle katılmıştı.

2017 yılında da Temsilciler Meclisi Kadınlar Demokratik Çalışma Grubu, kadınların, ABD Başkanı’nın konuşması sırasında Kongre’de beyaz giymelerini istemişti. Amaç eşit ücret, üreme hakları ve kadınları ilgilendiren diğer meselelere dikkat çekmekti.

ABD Başkanı Trump’ın Kongre’deki konuşmasında yeniden ortaya çıkan beyaz hareket, Temsilciler Meclisi’nde görsel bir bölünmeyi de ortaya çıkardı. Zira First Lady Melania Trump ve Ivanka Trump, siyah kıyafetleri tercih etmişti. Donald Trump’ın kızı Tiffany’nin kıyafetinde beyazı tercih etmesi, rastlantı mı değil mi tartışmalarını beraberinde getirdi.

Beyazlar içindeki Demokratlar, Donald Trump’ın ‘Birliğin Durumu’ konuşması sırasında, çalışan kadın sayısında rekor bir sayıya ulaştıklarını belirtmesini ise ayakta alkışladı. Trump alkışlayanlar arasındaki Ocasio Cortez’e esprili bir dille “Bunu yapmaman gerekiyordu” dedi.

