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Beyaz incirde hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yılın ilk taze beyaz incir hasadı yapıldı.Mudanya Meyve Üreticileri Birliği üyesi Veysel Karani Mutago’nun Göynüklü Mahallesi’ndeki bahçesinde yapılan ilk hasada aynı zamanda Türkiye Meyve Üreticileri Birliği Genel Başkan Yardımcısı olan Birlik Başkanı Fazlı Aydoğan ile Denetleme Kurulu Üyesi İbrahim Turan da katıldı.

Beyaz incirde hasat zamanı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yılın ilk taze beyaz incir hasadı yapıldı.
Mudanya Meyve Üreticileri Birliği üyesi Veysel Karani Mutago’nun Göynüklü Mahallesi’ndeki bahçesinde yapılan ilk hasada aynı zamanda Türkiye Meyve Üreticileri Birliği Genel Başkan Yardımcısı olan Birlik Başkanı Fazlı Aydoğan ile Denetleme Kurulu Üyesi İbrahim Turan da katıldı. Hasadın Mudanya’ya ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen Başkan Aydoğan, incirin sadece taze tüketilen bir ürün olmanın haricinde reçel, pekmez gibi yan ürünlere dönüştürebilmek açısından avam projesi hazır olan 2 bin tonluk soğu hava deposunun kurulmasının elzem olduğunu söyledi. Mudanya Belediyesi’nin Hasköy Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik alana soğuk hava deposu kurulması yönündeki çalışmalarını desteklerini belirten Aydoğan, bu yatırımın ziraî üretim ile kırsalın yeniden canlandırılması adına önemli bir proje olduğunu söyledi.
Müstahsilin büyük emeklerle yetiştirdiği ürünlerinin soğuk hava deposuyla kontrol edilebilir hâle geleceğini kaydeden Aydoğan, "Yılın 12 ayı üretim yapan üreticilerimiz, soğuk hava deposu sayesinde tarladan çıkan ürünlerini satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebilecektir" diye konuştu.

Beyaz incirde hasat zamanı

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