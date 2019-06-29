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Beyaz kiraz üreticileri, 2 lira alım fiyatına tepkili

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DH)A- KONYA’nın Ereğli ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret tescilli beyaz kiraz üreticileri, kirazın kilosunun 2 liradan satın alınmasına tepki gösterdi.

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DH)A- KONYA’nın Ereğli ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret tescilli beyaz kiraz üreticileri, kirazın kilosunun 2 liradan satın alınmasına tepki gösterdi. Sofraları süslemesinin yanı sıra sanayi sektöründe de kullanılan kirazın düşük fiyata alındığını ifade eden üreticilerden Mehmet Kaymak, “Beyaz kiraz, iriliği ve lezzetiyle çok tercih ediliyor. Pazarlarda ve yurt dışına yüksek fiyata satılıyor ama üreticiden 2 liraya alınıyor. Üretici para kazanmıyor. Masrafı bile karşılamıyor” dedi.

145 bin nüfusa sahip Ereğli’de 3 bin 500 dekar alanda yıllık yaklaşık 9 bini beyaz olmak üzere yıllık 10 bin ton kiraz üretiliyor. Üretilen kirazın yaklaşık 8 bin tonu, salamura, konserve, solüsyon ve şekerleme olarak; ABD, İtalya, İspanya, İngiltere, Tayland, Hindistan, Fransa, Pakistan, Yeni Zelanda, Şili, Uruguay, Ürdün, Dubai, Avustralya ve Belarus’a ihraç ediliyor. Kilosu 0.75 ila 2 Euro’ya kadar ihraç edilen kiraz, firmalar tarafından üreticiden 2 liraya alınmaya başlandı. Üreticiler de 2 liranın düşük olduğunu belirtip tepki gösterdi.

'MASRAFI KARŞILAMIYOR'

Üreticilerden Mehmet Kaymak, beyaz kirazın Ereğli’ye özgü olduğunu ve coğrafi işaret tescili bulunduğunu belirterek, irili ve lezzeti nedeniyle çok tercih edildiğini belirtti. Kaymak, “Pazarlarda ve yurt dışına yüksek fiyata satılıyor ama üreticiden 2 liraya alınıyor. Üretici para kazanmıyor. Masrafı bile karşılamıyor” dedi.

Ürettikleri kirazı hiçbir zaman değerinde satamadıklarını ifade eden Kaymak, “Ürettiğimiz hiç bir malı değerinde satamıyoruz. Benim dönümde 4 ile 5 bin lira maliyetim var. Çünkü bir işçinin günlük yevmiyesi 80 lira. Buna diğer masrafları da ekleyin. Açıkladıkları fiyatlara güler misin yoksa ağlar mısın? Bu işten parayı kazanan aradaki tüccarlar. Biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Böyle giderse bir iki yıl içinde burada kiraz ağacı diye bir şey kalmaz. Tüm ağaçları keseriz. Çiftçilik bizim buralarda öldü. Devletin kiraz üreticisine acilen elektrik, mazot, gübre, sulama ve ilaç desteği vermesi lazım. Girdiler yüksek olduğu için maliyetlerimizi kurtarmıyor” diye konuştu.

Üreticilerden Gülsüm Dündar da, kirazın kilosunun 2 liraya alınmasının maliyetleri karşılamadığını belirterek, “Kocam emekli ve halen kamyon şoförlüğü yapıyor. Bütün kazancımızı bu kiraz bahçesine harcıyoruz. 20 senedir bir evimizi yaptıramadık. Umutlarımız bu hasat sezonunda da yarım kaldı” dedi.

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