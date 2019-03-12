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Beyaz köpek balığına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

MERSİN'de Akdeniz'in 12 mil açığında yakalanan yaklaşık 350 kilo ağırlığındaki pamuk cinsi beyaz etli köpek balığı, getirildiği balık pazarında büyük ilgi gördü.

Beyaz köpek balığına yoğun ilgi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Akdeniz'in 12 mil açığında yakalanan yaklaşık 350 kilo ağırlığındaki pamuk cinsi beyaz etli köpek balığı, getirildiği balık pazarında büyük ilgi gördü.
Mersin’de Akdeniz’e açılan balıkçılar, 12 mil açıkta av için denize serdikleri ağ serpti. Teknelerinde kısmet bekleyen balıkçıların ağına Pamuk cinsi köpek balığı takıldı. Balığı tekneye çeken balıkçılar daha sonra Mersin Balık Pazarı'na getirerek sergiledi. Yaklaşık 350 kilo ağırlığındaki balığı görenler cep telefonuna sarılarak, fotoğraf ve görüntü çekti. Aileleri ile pazara gelen çocuklardan bazıları balıkla fotoğraf çektirirken, bazıları da korkudan yanına yaklaşmadı.
Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat, köpek balıklarının Akdeniz açıklarında normal şartlarda nisan ve mayıs ayında görülmesi gerektiğini dile getirerek, değişen hava koşulları ile artan sıcaklık nedeni ile denizde ve sahilde erken görülmeye başladığını söyledi. Mart ayında ilk kez denizde köpek balığı ile karşılaştıklarını belirten, "Mersin'de bu sezon yakaladığımız ilk köpek balığı. Devamının geleceğini umuyoruz. Havaların ısınmasıyla yakalanma oranı artacaktır. Pamuk cinsi köpek balığının eti, bembeyazdır. Antalya ve Bodrum gibi turistik yerlerde çok fazla talep görüyor" dedi.

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Beyaz köpek balığına yoğun ilgiBeyaz köpek balığına yoğun ilgiBeyaz köpek balığına yoğun ilgiBeyaz köpek balığına yoğun ilgi

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