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"Beyaz Köprü" resim sergisi sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 21:24 | Son Güncelleme

UNESCO bünyesinde yer alan Dünya Resim Akademisi Asli Üyesi Azeri Ressam Arif Aziz'in "Beyaz Köprü" isimli sergisi Nevmekan Sahil Nev Galeri'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesinde yer alan Dünya Resim Akademisi Asli Üyesi Azeri Ressam Arif Aziz'in eserleri "Beyaz Köprü" isimli sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Nevmekan Sahil Nev Galeri'deki açılışta konuşan Ressam Arif Aziz, ilk sergisini 1995 yılında İstanbul'da açtığını hatırlatarak, "O zaman sergimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açmıştı, bugün 28’inci sergimi burada açmanın mutluluğunu yaşıyorum. İstanbul'u ve buranın insanlarını çok seviyorum." dedi.

Serginin adının Beyaz Köprü olmasına da değinen Aziz, beyaz renginin temizliği ve saflığı simgelediğini ve köprülerin insanların birbirine ulaşmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Aziz, son yirmi yılda yaptığı resimlerinin seçilerek sergilendiğini belirterek, sergi sayesinde İstanbul'da yeni dostlar kazandığını anlattı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Nevmekan Sahil'in kültür sanat alanında önemli işlere imza attığını belirterek, "Azerbaycan’la coğrafi anlamda bir sınır olsa bile, biz iki devlet bir milletiz. Buradan Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Bugün aramızdaki bağları daha da güçlendirecek bir serginin açılışını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen, açılışa katılan ressam Erol Deneç, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve Osman Sezgin'e katılımları için teşekkür etti.

Açılış öncesinde Azeri piyanist Aytaç Rıza Guliyeva'nın da dahil olduğu "Trio Mirakulum" isimli grup Azeri ve Türk müziklerinden dinleti sundu.

86 eserin yer aldığı sergi, 12 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Beyaz Köprü" Arif Aziz Üsküdar Belediyesi

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