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‘Beyaz Miğferler’ Destekçisi İngiliz İstanbul’da Ölü Bulundu

11.11.2019 17:57 | Son Güncelleme

Suriye’de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler (White Helmets) adlı yardım kuruluşunu eğiten grubun kurucusu James Le Mesurier İstanbul’daki evi yakınlarında ölü bulundu

‘Beyaz Miğferler’ Destekçisi İngiliz İstanbul’da Ölü Bulundu

Suriye’de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler (White Helmets) adlı yardım kuruluşunu eğiten kurumun kurucusu olan İngiliz ordusu eski mensubu James Le Mesurier İstanbul’daki evi yakınlarında ölü bulundu.

Reuters haber ajansına bilgi veren İstanbul Beyoğlu’ndaki komşusuna göre, Mayday Kurtarma Grubu’nun kurucusu James Le Mesurier Pazartesi sabahı ölü bulundu.

Reuters’a bilgi veren bir güvenlik kaynağı da, Le Mesurirer’in ofis olarak kullandığı evinin balkonundan düştüğünü ve olayın intihar vakası olarak değerlendirildiğini söyledi. Reuters’a konuşan bir diplomat da ölümüne ilişkin ayrıntıların netleşmediğini belirtti.

Suriye Sivil Savunma adıyla bilinen Beyaz Miğferleradlı kurtarma örgütü sekiz yıldır devam eden Suriye iç savaşında Esat rejimi ve Rus güçlerinin rejim karşıtı grupların denetimindeki bölgelerde düzenlenen bombardımanda binlerce kişinin kurtarılması için düzenlenen operasyonlarda yer almıştı.

Mayday Kurtarma örgütünden yapılan yazılı açıklamada, James Le Mesurier'in hayatını çatışma bölgelerinde ve doğal afet bölgelerindeki sivillere yardım etmeye adadığı, Beyaz Miğferler örgütünün çalışmalarının Suriye'de çok sayıda sivilin hayatının kurtarılmasını sağladığı belirtildi.

Açıklamada medyadan James Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanana kadar gereksiz spekülasyonlardan kaçınması istendi.

Rusya Le Mesurier için “eski İngiliz ajanı” demişti

Beyaz Miğferliler Örgütü tarafsız olduklarını savunuyor. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat ve onun destekçileri ise söz konusu örgütü Batı ülkelerinin ve Suriye içinde faaliyet gösteren İslamcı grupların propaganda aracı olarak tanımlıyor. Suriye hükümeti, Rusya ve İran Beyaz Miğferler’i terör örgütlerine yardımla suçluyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta 8 Kasım günü Twitter’dan paylaştığı mesajda Le Mesurirer’in MI6 olarak bilinen İngiliz Gizli İstihbarat Servisi’nin eski bir ajanı olduğunu iddia etmiş, “Balkanlar ve Orta Doğu dahil olmak üzere tüm dünyada görülen James Le Mesurirer’in terör gruplarıyla bağlantısının Kosova’daki misyonu sırasında da bildirildiği” iddia edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Beyaz Miğferler örgütünün “en tehlikeli terör gruplarına yardım ettiği, Suriye hükümeti tarafından yürütülen terörle mücadele çabalarına direndiği, bir dizi sahte kimyasal saldırı düzenleyip planladığı” savunuldu.

Kar amacı gütmeyen Mayday Kurtarma grubu 2014 yılında faaliyete geçmiş, 2015 yılında da Suriye projesini desteklemek üzere İstanbul’da ofis açmıştı. Kurtarma grubunun internet sitesine göre, örgütün projelerine Birleşmiş Milletler ve çeşitli hükümetler destek veriyor.

Eski bir İngiliz ordu mensubu olan James Le Mesurirer 2016 yılında Suriye Sivil Savunma ve sivillerin korunmasına yönelik hizmetlerinden ötürü İngiltere Kraliçiesi Elizabeth tarafından şövalye unvanıyla ödüllendirilmişti.

Reuters’a bilgi veren güvenlik kaynağı Le Mesurier’in eşinin polise sabah saat 4’te uyku ilacı aldıklarını ve yattıklarını söylediğini belirtti.

Güvenlik kaynağına göre, Le Mesurirer’in eşi, kapının çalmasıyla uyandığını ve sonrasında da eşinin etrafı polislerle çevrilmiş bir şekilde sokakta yerde yatarken bulduğunu söyledi.

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