‘Beyaz Miğferler’ Destekçisi İngiliz İstanbul’da Ölü Bulundu

Suriye’de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler (White Helmets) adlı yardım kuruluşunu eğiten kurumun kurucusu olan İngiliz ordusu eski mensubu James Le Mesurier İstanbul’daki evi yakınlarında ölü bulundu.

Reuters haber ajansına bilgi veren İstanbul Beyoğlu’ndaki komşusuna göre, Mayday Kurtarma Grubu’nun kurucusu James Le Mesurier Pazartesi sabahı ölü bulundu.

Reuters’a bilgi veren bir güvenlik kaynağı da, Le Mesurirer’in ofis olarak kullandığı evinin balkonundan düştüğünü ve olayın intihar vakası olarak değerlendirildiğini söyledi. Reuters’a konuşan bir diplomat da ölümüne ilişkin ayrıntıların netleşmediğini belirtti.

Suriye Sivil Savunma adıyla bilinen Beyaz Miğferleradlı kurtarma örgütü sekiz yıldır devam eden Suriye iç savaşında Esat rejimi ve Rus güçlerinin rejim karşıtı grupların denetimindeki bölgelerde düzenlenen bombardımanda binlerce kişinin kurtarılması için düzenlenen operasyonlarda yer almıştı.

Mayday Kurtarma örgütünden yapılan yazılı açıklamada, James Le Mesurier'in hayatını çatışma bölgelerinde ve doğal afet bölgelerindeki sivillere yardım etmeye adadığı, Beyaz Miğferler örgütünün çalışmalarının Suriye'de çok sayıda sivilin hayatının kurtarılmasını sağladığı belirtildi.