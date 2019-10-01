Beyaz önlüklerine rağmen İsrail'in hedefindeler

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, en son geçen cuma günü düzenlenen gösterilerde Han Yunus, Refah ve Gazze'nin kuzeyinde 9 sağlık personelinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması ve Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüşlerinin sağlanması talebiyle bir yılı aşkın süredir devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar İsrail güçleri 200'den fazla Filistinliyi şehit etti, yüzlerce Filistinliyi yaralandı. İsrail askerlerinin, genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden eylem alanında bulunan herkese ateş açtığı gösterilerde sağlık ekipleri de doğrudan askerlerce hedef alındı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar söz konusu gösterilerde 4 sağlık çalışanı şehit oldu, yüzlerce sağlık çalışanı yaralandı.

MUSTAFA HABBUŞ - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde gösteri alanında görev yapan sağlık çalışanları, beyaz önlüklerine ve sadece yardım amaçlı orada bulunmalarına rağmen İsrail askerlerinin hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'i yaralı eylemcilere insani yardımda bulunmalarını engellemek için sağlık ekiplerini kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor.

- 8 yaşındaki çocuğa yardım etmek isterken yaralandı

Cuma günü düzenlenen gösterilerde elinden ve karnından yaralanan sağlık çalışanı Sabirin Kışta (28), hangi şartlarda İsrail askerlerinin hedefi olduğunu AA muhabirine anlattı.

İsrail-Gazze sınırı yakınında sırtından vurulan 8 yaşındaki bir çocuğu gördüğünü aktaran Kışta, "Kurşunun kalbe yakın bir noktaya isabet ettiğini görünce bağırmaya ve ağlamaya başladım. Askerlerin yanına gidip 'Niye o çocuğu vurdunuz? Size ne yaptı?' diyerek tepki gösterdim." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekibi içinde çalışan kameramanın o sırada yanında olduğunu, İsrail güçlerinin onu arayıp bulunduğu yerden çekilmesini istediğini söyleyen Kışta, ancak bu durumda onları dinleyemeyeceğini ölmek üzere olan bir çocuk olduğunu dile getirdi.

"Yerimden ayrılmayı reddedince askerler ateş açmaya başladı. Yaklaşık 10 mermi attılar ancak hiçbiri isabet etmedi. Yaralılara yardım etmeye devam ettim." diye konuşan Kışta, birkaç dakika sonra eşinin gelip bölgeden ayrılması için kendisini ikna etmeye çalıştığını belirtti.