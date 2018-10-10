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"Beyaz önlüklüler" ruh sağlığı için yürüdü

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarınca ruh sağlına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi - HRÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Asoğlu: - "Mutlu olmanın en önemli sırrı başımıza ne gelirse gelsin olaylara doğru açıdan bakmak ve ona göre hareket etmektir"

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarınca ruh sağlına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla organize edilen etkinlik kapsamında Alişeli Parkı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, üzerinde "Sağlıklı bir gelecek için ruh sağlını koruyun. Mutlu bir nesil için ruh sağlığınız koruyun. Ruh ve beden sağlığı bir bütündür" yazılı pankart ve dövizlerle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Sağlık çalışanları, yürüyüş sırasında yoldan geçenlere de üzerinde ruh sağlığının nasıl korunabileceğine ilişkin bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Himmet Durgut, burada yaptığı açıklamada, yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda uzun vadeli çalışmalar yürüttüklerini belirten Durgut, şöyle konuştu:

"Gençlik dönemi bireyin yetişkin rolüne hazırlandığı, kimliğini oluşturmaya başladığı çok önemli bir dönem olmakla birlikte, önemli ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riskini de barından bir dönemdir. Günümüz gençleri, önceki dönemlerden daha farklı ve daha hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşamakta, yoğun olarak teknolojik gelişmelere maruz kalmaktadır. Ruh sağlığını güçlendirecek ya da psikososyal destek alabilecekleri doğru kaynakları da bilmemektedirler. Bu nedenle onların doğru yönlendirilmeleri ve psikososyal yönden aradıkları destekleri nereden bulacakları konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir."

Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Asoğlu da değişen dünyayla birlikte ruh sağlığı sorunlarının da arttığını belirtti.

Araştırmaların depresyon vakalarının sayısında ciddi yükseliş gösterdiğine dikkati çeken Asoğlu, ruh ve beden sağlığının bir bütün olduğunu vurguladı.

Asoğlu, "Kişi öncelikli kendisini iyi tanımalı. Yeteneklerini, becerilerini iyi bilmeli. Bunları yaptıktan sonra kendisine hedefler koymalı. Bunun yanında değerlerini iyi bilmeli ve ona göre yaşantısını planlamalı, hayatın keyfini çıkarmalı. Mutlu olmanın en önemli sırrı ise başımıza ne gelirse gelsin olaylara doğru açıdan bakmak ve ona göre hareket etmektir." dedi.

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