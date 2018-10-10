"Beyaz önlüklüler" ruh sağlığı için yürüdü

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarınca ruh sağlına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla organize edilen etkinlik kapsamında Alişeli Parkı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, üzerinde "Sağlıklı bir gelecek için ruh sağlını koruyun. Mutlu bir nesil için ruh sağlığınız koruyun. Ruh ve beden sağlığı bir bütündür" yazılı pankart ve dövizlerle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Sağlık çalışanları, yürüyüş sırasında yoldan geçenlere de üzerinde ruh sağlığının nasıl korunabileceğine ilişkin bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Himmet Durgut, burada yaptığı açıklamada, yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda uzun vadeli çalışmalar yürüttüklerini belirten Durgut, şöyle konuştu:

"Gençlik dönemi bireyin yetişkin rolüne hazırlandığı, kimliğini oluşturmaya başladığı çok önemli bir dönem olmakla birlikte, önemli ruhsal hastalıkların ortaya çıkma riskini de barından bir dönemdir. Günümüz gençleri, önceki dönemlerden daha farklı ve daha hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşamakta, yoğun olarak teknolojik gelişmelere maruz kalmaktadır. Ruh sağlığını güçlendirecek ya da psikososyal destek alabilecekleri doğru kaynakları da bilmemektedirler. Bu nedenle onların doğru yönlendirilmeleri ve psikososyal yönden aradıkları destekleri nereden bulacakları konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir."