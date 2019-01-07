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Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 15:39 | Son Güncelleme

İzmir'in Kula ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı volkanik jeoparkının da yer aldığı Divlit Yanardağı, soğuk havalarla birlikte gelen beyaz örtü sonrası eşsiz bir güzelliğe büründü. Görenlerin hayran kaldığı manzara seyrine doyulmayacak görüntüler oluşturdu.

Ziyaretçilerinin büyülü bir dünyaya adım atmasını sağlayan bölgede vadiler, Adala Kanyonu, volkan konisi ve peri bacaları da bulunuyor. Turistler için vazgeçilmez bir cazibe merkezi haline gelen Kula, şu günlerde beyaz örtünün volkanik kayaçlar üzerinde oluşturduğu şekillerle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Büyülü bir dünya

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Anahtar Kelimeler:
Kula Jeoparkı Divlit Yanardağı

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