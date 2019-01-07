Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Ziyaretçilerinin büyülü bir dünyaya adım atmasını sağlayan bölgede vadiler, Adala Kanyonu, volkan konisi ve peri bacaları da bulunuyor. Turistler için vazgeçilmez bir cazibe merkezi haline gelen Kula, şu günlerde beyaz örtünün volkanik kayaçlar üzerinde oluşturduğu şekillerle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.
Büyülü bir dünya
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