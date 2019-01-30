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Beyaz örtüye bürünen Selçuklu Mezarlığı havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:32 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kış manzarası havadan görüntülendi.UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, kış mevsimiyle birlikte beyaz örtüye büründü.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kış manzarası havadan görüntülendi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, kış mevsimiyle birlikte beyaz örtüye büründü. Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan 210 dönümde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki 8 binden fazla mezar taşının üzerindeki yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler, kar yağışı sonrası ziyaretçilerini hayran bırakan bir güzelliğe büründü. Kış aylarında da ziyaretçilerin ve fotoğraf sanatçılarının akınına uğrayan tarihi mezarlık, Harabeşehir Mahallesi ve Hasan Padişah Kümbeti, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Çeşitli açılardan havadan görüntülenen ve boyları 4 metreye varan mezar taşlarının kahverengi tonları ve karın beyaz rengi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Beyaz örtüye bürünen Selçuklu Mezarlığı havadan görüntülendi

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