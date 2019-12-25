HABER

Beyaz sakallı soyguncu, çaldığı paraları 'İyi Noeller' diyerek etrafa saçtı

25.12.2019 08:06 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolorado eyaletinde Noel öncesi banka soyan beyaz sakallı bir adam, çaldığı paraları havaya fırlattı. ABD medyasında, beyaz sakallı soyguncu Noel Baba'ya benzetildi.

Beyaz sakallı soyguncu, çaldığı paraları 'İyi Noeller' diyerek etrafa saçtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolorado eyaletinde Noel öncesi banka soyan beyaz sakallı bir adam, çaldığı paraları havaya saçtı.

Görgü tanıkları, beyaz sakallı hırsızın, çaldığı paraları havaya savururken "İyi Noeller" diye bağırdığını belirtiyor.

Soygun, Colorado Springs'teki Academy isimli bankada öğle saatlerinde gerçekleşti.

Colorado'da yayın yapan 11 News kanalına konuşan görgü tanığı Dion Pascale, "Bankayı soyduktan sonra, dışarı çıktı ve tüm parayı etrafa saçmaya başladı" diye olayı anlattı.

Pascale, banka soyguncusunun, torbadaki paraları saçarken "İyi Noeller" diye bağırdığını da söyledi.

Görgü tanıkları sakallı şüphelinin, soygun sonrası yakındaki bir Starbucks'a giderek, burada tutuklanmayı beklediğini de aktardı.

Çalınan paraların kent sakinlerince, sokaktan toplandığı ve bankaya iade edildiği de bildiriliyor.

Colorado Springs polisi, tutuklanan şüphelinin ismini 65 yaşındaki David Wayne Oliver olarak açıkladı.

ABD medyasında, beyaz sakallı şüpheli Noel Baba'ya da benzetildi.

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Çin'in akıllı şehirlerinin vatandaşa maliyeti ne?Çin'in akıllı şehirlerinin vatandaşa maliyeti ne?
İdlib operasyonu: Onbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halindeİdlib operasyonu: Onbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

TIR'ları teker teker incelediler! Ekipleri alarma geçiren ceset!

TIR'ları teker teker incelediler! Ekipleri alarma geçiren ceset!

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Kuzey Kore'nin Noel hediyesi belki füze değil, vazodur

Trump: Kuzey Kore'nin Noel hediyesi belki füze değil, vazodur

Bir haftada 20 atı öldüren kişi aranıyor!

Bir haftada 20 atı öldüren kişi aranıyor!

Almanya’da yolcu uçağı pistten çıktı

Almanya’da yolcu uçağı pistten çıktı

Rusya ve Türkiye, Libya krizinde temasların devamı konusunda anlaştı

Rusya ve Türkiye anlaştı!

Son dakika: İdlib'deki saldırılar nedeniyle 10 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Binlerce sivil Türkiye sınırına yöneldi

Türkiye sınırına 120 bin Suriyeli akın etti

Türkiye sınırına 120 bin Suriyeli akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.