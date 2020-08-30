Beyaz Saray 1.3 Trilyon Dolar Yardım Paketi İstiyor

Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü nedeniyle 1.3 trilyon dolarlık yardım paketi istediği belirtildi. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu rakama az olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Trump Pelosi’nin sadece Demokratlar tarafından yönetilen eyaletleri kurtarmak istediğini belirtiyor.

Yeni rakam Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows tarafından dile getirildi. Bu rakam Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi senatörlerin daha önceki önerilerinden 300 milyar dolar daha fazla.

Demokratlar’la Cumhuriyetçiler arasında Corona virüsü ile ilgili yeni bir paket üzerindeki görüşmeler 3 hafta önce başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Meadows, Başkan’ın şimdi 1 trilyon 300 milyar dolarlık paketi imzalamak istediğini belirtiyor.

Pelosi, yardım paketinin 2.2 trilyon dolar olması gerektiğini yineledi ve Meadows’un önerisinin Amerikan çalışanları ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamayacağını kaydetti.

Pelosi, Cumhuriyetçiler’in virüsün kontrol altına alınmasıyla okullar ve ekonominin güvenli şekilde açılması için gerekli olan test ve takibe kaynak aktarmadığını belirtti.