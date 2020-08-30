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Beyaz Saray 1.3 Trilyon Dolar Yardım Paketi İstiyor

30.08.2020 15:13 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü nedeniyle 1.3 trilyon dolarlık yardım paketi istediği belirtildi. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu rakama az olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor

Beyaz Saray 1.3 Trilyon Dolar Yardım Paketi İstiyor

Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü nedeniyle 1.3 trilyon dolarlık yardım paketi istediği belirtildi. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu rakama az olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Trump Pelosi’nin sadece Demokratlar tarafından yönetilen eyaletleri kurtarmak istediğini belirtiyor.

Yeni rakam Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows tarafından dile getirildi. Bu rakam Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi senatörlerin daha önceki önerilerinden 300 milyar dolar daha fazla.

Demokratlar’la Cumhuriyetçiler arasında Corona virüsü ile ilgili yeni bir paket üzerindeki görüşmeler 3 hafta önce başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Meadows, Başkan’ın şimdi 1 trilyon 300 milyar dolarlık paketi imzalamak istediğini belirtiyor.

Pelosi, yardım paketinin 2.2 trilyon dolar olması gerektiğini yineledi ve Meadows’un önerisinin Amerikan çalışanları ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamayacağını kaydetti.

Pelosi, Cumhuriyetçiler’in virüsün kontrol altına alınmasıyla okullar ve ekonominin güvenli şekilde açılması için gerekli olan test ve takibe kaynak aktarmadığını belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Cumhuriyetçiler’in Demokrat Parti’nin önerisini kabul edip müzakerelere devam etmesini umduğunu da vurguladı.

Başkan Trump yeni bir paketin iyi olacağını belirtiyor.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Mayıs ayında 3.4 trilyon dolarlık bir yardım paketini kabul etmiş ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato bu paketi değerlendirmemişti.

Meadows, özel görüşme sırasında 1.3 trilyon dolarlık teklifin iletildiğini vurguladı. Paketle ilgili görüşmeler Pelosi, Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Meadows ve Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer arasında yürütülüyor.

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