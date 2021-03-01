Beyaz Saray'a girmek için 'ücreti mukabilinde' korona testi şartı

ABD Başkanı Joe Biden'ın basın ofisi, Beyaz Saray'a giren herkese zorunlu yapılan koronavirüs testleri için bugünden itibaren gazetecilerden ücret almaya dair bir plan sundu. Test ücreti 170 dolar (yaklaşık 1250 lira) olarak konuldu.

Bugüne dek test ücretlerini Beyaz Saray karşılıyordu. Ancak Beyaz Saray'a her gün onlarca gazeteci girerken, bir yıldır bedava test yapılmasının 'süper gücün' yönetim merkezinin bütçesine ağır yük getirdiği belirtildi. Bu yükü artık medya kuruluşlarına fatura etmeye karar veren Beyaz Saray, gazetecilere 'girmek için test yaptırmak, test yaptırmak için para ödemek zorundasın' kartını çıkardı. Bu, kimisi büyük ve ana akım, kimisi küçük ve bağımsız, alternatif medya kuruluşlarının federal hükümetin kasasına on binlerce dolar akıtması anlamına gelecek.

Başkanlık basın yetkilileriyle sorun çıktığında gazetecileri temsil eden Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, bu açıklamaya tepki göstererek, özellikle 170 dolarlık test ücretinin küçük medya kuruluşları tarafından karşılanamayacağına dikkat çekti.