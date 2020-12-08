Beyaz Saray Aşının Sunulandan Az Alındığı İddialarını Yalanladı

ABD’de Başkan Donald Trump liderliğindeki yönetimin Pfizer’in geliştirdiği Corona aşısını, sunulan miktardan çok daha az oranda satın aldığı haberleri yeniden gündemde. Beyaz Saray yetkilileri bu iddiaları reddediyor.
Dünya genelinde birçok ülke aşı siparişinde yarışa girerken, Beyaz Saray’ın geçen yaz, 2021 yılının ikinci yarısında 100 milyon doz daha alabilme imkanını geri çevirmiş olmasına yönelik iddialar ilk olarak New York Times gazetesinde yer aldı.
Konuyla ilgili yakından bilgi sahibi olan kişiler de bu iddiaları doğruladı.
“İsteyen her Amerikalı 2021’de aşı olabilecek”
Trump yönetiminin Pfizer’la yaptığı anlaşmaya göre, ilk etapta 100 milyon doz aşı alan Trump yönetimine bunun beş katını alma seçeneği sunulmuştu.
Sağlık Bakanı Alex Azar da NBC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanacak aşının “mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dağıtılması için üreticilerle işbirliği içinde” olduğunu ve toplam “500 milyon doz alma şansının hala geçerli olduğunu” söyledi.
Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili dün gazetecilere konuşarak New York Times gazetesinin ortaya attığı iddiaların “yanlış” olduğunu söyledi. Yetkili ayrıca konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve şu an net bir açıklama yapılamayacağını ancak dileyen her Amerikalı’nın aşıya erişiminin garanti altına alınması konusunda “kesinlikle emin” olduklarını ifade etti.
Gelecek yılın ikinci yarısı itibariyle, aşı olmak isteyen her Amerikalı’nın bu imkana sahip olacağı iddiası da Beyaz Saray’dan hafta başında yapılan açıklamalar arasında.
Kimliğini açıklanmayan yetkililere dayandırılan iddialar, Trump’ın bugün Beyaz Saray’da, aşının bu hafta beklenen onayıyla ilgili düzenleyeceği zirvenin öncesinde geldi.
Zirveye Başkan Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve özel sektör yöneticileri katılacak. Davet edilenler arasında McKesson Corp, Walgreens, CVS gibi ilaç dağıtım şirketleri ve eczanelerin yanı sıra UPS ve FedEx gibi kargo şirketlerinin temsilcileri yer alıyor.
Pfizer ve Moderna’dan Beyaz Saray Aşı Zirvesi Davetine Ret
Ancak 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturacak olan seçilmiş başkan Joe Biden ve ekibi aşı zirvesine davet edilmedi.
Corona virüsüne karşı aşı geliştiren Pfizer ve Moderna ilaç firmalarının ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetini geri çevirdiği bildiriliyor.
Konuyla ilgili kaynaklara göre ilaç firmalarının ret gerekçesi aşı sürecinin siyasete alet edilmesi ve kamunun güvenini sarsabileceği endişesi.
Toplantıda Trump’ın aşının hazır olmasını kutlayan bir mesajın ardından kimlerin öncelikli olarak aşı olabileceğini belirleyen kararnameyi imzalayacağı belirtiliyor. Yurt içindeki talep karşılanana kadar diğer ülkelere aşı bağışı yapılmayacağı yönünde karar alındığı da kimliğini açıklamayan yetkililerin aktardığı bilgiler arasında.
ABD’de sağlık odaklı haberler yayınlayan Stat News internet sitesine göre, Beyaz Saray’ın aşı zirvesi planlamasına ilişkin bilgi sahibi olan yetkililer toplantıyı, Beyaz Saray’ın FDA’e iki aşı adayının acil durumda kullanılmasına onay verme sürecini hızlandırması yönünde baskı uygulama fırsatı olarak değerlendiriyordu.
Salı günü yapılması planlanan toplantı ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) iki ilaç firmasının geliştirdiği aşıyı değerlendireceği toplantı öncesine rastlıyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) Pfizer’ın yanı sıra Moderna da başvuruda bulundu. FDA’in her iki aşı için de acil durum iznini bu ay içinde resmi olarak onaylaması bekleniyor.
Joe Biden, geçen Cuma yaptığı açıklamada aşının onaylanmasının ardından takip etmesi gereken dağıtım ve uygulama sürecine dair planla ilgili bilgilendirilmediklerini söyledi. Trump yönetimi yetkilileriyse planın ayrıntılı bir şekilde hazır olduğu iddiasında.
Yetkililer ayrıca yaklaşık 50 bin aşı merkezinin yönetimin kayıt listesinde eklendiğini de belirtiyor.