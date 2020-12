Beyaz Saray Aşının Sunulandan Az Alındığı İddialarını Yalanladı

“İsteyen her Amerikalı 2021’de aşı olabilecek”

Dünya genelinde birçok ülke aşı siparişinde yarışa girerken, Beyaz Saray’ın geçen yaz, 2021 yılının ikinci yarısında 100 milyon doz daha alabilme imkanını geri çevirmiş olmasına yönelik iddialar ilk olarak New York Times gazetesinde yer aldı.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili dün gazetecilere konuşarak New York Times gazetesinin ortaya attığı iddiaların “yanlış” olduğunu söyledi. Yetkili ayrıca konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve şu an net bir açıklama yapılamayacağını ancak dileyen her Amerikalı’nın aşıya erişiminin garanti altına alınması konusunda “kesinlikle emin” olduklarını ifade etti.

Gelecek yılın ikinci yarısı itibariyle, aşı olmak isteyen her Amerikalı’nın bu imkana sahip olacağı iddiası da Beyaz Saray’dan hafta başında yapılan açıklamalar arasında.

Kimliğini açıklanmayan yetkililere dayandırılan iddialar, Trump’ın bugün Beyaz Saray’da, aşının bu hafta beklenen onayıyla ilgili düzenleyeceği zirvenin öncesinde geldi.

Zirveye Başkan Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve özel sektör yöneticileri katılacak. Davet edilenler arasında McKesson Corp, Walgreens, CVS gibi ilaç dağıtım şirketleri ve eczanelerin yanı sıra UPS ve FedEx gibi kargo şirketlerinin temsilcileri yer alıyor.

Pfizer ve Moderna’dan Beyaz Saray Aşı Zirvesi Davetine Ret