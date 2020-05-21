Beyaz Saray: Avrupalılara seyahat yasağı sürecek

Başkan Trump, Mart ayı ortasında yaptığı açıklamada, Avrupa ülkeleri vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini duyurmuş, 30 gün geçerli olan kısıtlama Nisan ayında uzatılmıştı. Trump, yasağın Avrupa'da koronavirüs salgını olan ülkelerde düzelme olana kadar geçerli olacağını kaydetmişti. ABD vatandaşları ve diplomatlar ile ABD'de uzun dönemli çalışma izni olanlar hariç Schengen Bölges ülkeleri ile İngiltere ve İrlanda vatandaşlarının ABD'ye giriş yapmasına izin verilmiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Avrupalıların ülkeye seyahat yasağının kalkması için bir takvim planlanmadığını kaydetti.

Buna rağmen, G7 Zirvesine ev sahipliği yapacak olan ABD Başkan Donald Trump'ın liderleri yüzyüze ağırlamayı istiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı'nın G7 Zirvesi'ni gerçek bir buluşma olarak düzenleme kararı aldığını ve bunun bir "güç ve iyimserlik" göstergesi olacağını söyledi.

G7 Zirvesi’nin Haziran ayı ortasında ABD Başkanının Camp David’deki yazlık konutunda yapılması planlanıyordu. ABD Mart ayında zirveyi koronavirüs salgını nedeniyle iptal etmiş, yerine video konferans yapılacağını duyurmuştu.

Ancak Trump Çarşamba günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda koronavirüs krizinden çıkmaya çalışan ülkede zirveyi yapmayı düşündüğünü açıklayarak bunun "muazzam bir normalleşme sinyali" olacağını kaydetti.

ABD dışındaki G7 ülkeleri İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya yılda bir kez yapılan zirveyi sırayla organize ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada "sağlık koşulları el verirse" katılacağı belirtilirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel "bekleyip ne olacak görelim" dedi.