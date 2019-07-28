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Beyaz Saray ‘Azil’ Tartışmalarını Önemsemiyor

28.07.2019 21:03 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Başkan Donald Trump’la ilgili yürütülen azil tartışmalarını önemsemiyor

Beyaz Saray ‘Azil’ Tartışmalarını Önemsemiyor

Beyaz Saray Başkan Donald Trump’la ilgili yürütülen azil tartışmalarını önemsemiyor.

Konuyla ilgili Fox News’a konuşan Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney, “Bu düşüncelerinde bitmedi, bu garip” ifadelerini kullandı ve “Bu iş bitti, birçok insan bittiğini biliyor “dedi.

Mulvaney’in açıklamaları Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler’in komisyonun Trump’la ilgili azil soruşturmasının yürürlükte olduğu yönündeki açıklamasından 2 gün

sonra geldi.Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleri Trump’ın adaleti engelemeye çalışıp çalışmadığını araştırıyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki 235 Demokrat üyeden 100’ü Trump’ın ya azledilmesini ya da azil soruşturmasının başlamasını istiyor.

Başkan Donald Trump ise soruşturmayı vakit kaybı olarak niteliyor ve yanlış yapmadığının ortaya çıktığını iddia ediyor.

Temsilciler Meclisi Balkanı Nancy Pelosi ise şu ana kadar resmi bir azil soruşturmasının başlamasını engelledi. Pelosi bununla birlikte Trump’la ilgili komisyon soruşturmalarının devamından yana.

Pelosi ve bazı Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde Trump’a yönelik azil kararı alınsa bile bunun çoğunluğunu Cumhuriyetçiler’in oluşturduğu Senato’da 3/2’lik oy oranına ulaşamayacağını belirtiyor.

Başkan’ın azli için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün azil yönünde karar vermesi gerekiyor.

Şu anda Senato’da 53 Cumhuriyetçi bulunuyor.

Azil tartışmalarını alevlendiren ise Rusya soruşturmasını yürüten Robert Mueller’ın Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’yla İstihbarat Komisyonu’nda verdiği ifade.

Mueller ifadelerinde raporun çok da dışına çıkmasa da bazı Demokratlar azil tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda.

Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahelesini soruşturan Robert Mueller Trump’ın seçim ekibiyle Rusya arasında işbirliğini gösteren yeterli kanıt bulamadığı sonucuna varmış, bununla birlikte raporunda Trump’ın adaleti engellediğini gösterebilecek 10 olaya yer vermişti.

Mueller, raporun Trump’ı temize çıkarmadığını belirtmiş ve görevdeki bir başkanın Adalet Bakanlığı kuralları gereği suçlanamayacağı ilkesine dikkat çekmişti.

Mueller komisyonlardaki ifadesinde bir başkanın görevden ayrıldıktan sonra yargılanabileceğini kaydetmişti.

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