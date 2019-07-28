Beyaz Saray ‘Azil’ Tartışmalarını Önemsemiyor

Beyaz Saray Başkan Donald Trump’la ilgili yürütülen azil tartışmalarını önemsemiyor.

Konuyla ilgili Fox News’a konuşan Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney, “Bu düşüncelerinde bitmedi, bu garip” ifadelerini kullandı ve “Bu iş bitti, birçok insan bittiğini biliyor “dedi.

Mulvaney’in açıklamaları Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler’in komisyonun Trump’la ilgili azil soruşturmasının yürürlükte olduğu yönündeki açıklamasından 2 gün

sonra geldi.Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleri Trump’ın adaleti engelemeye çalışıp çalışmadığını araştırıyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki 235 Demokrat üyeden 100’ü Trump’ın ya azledilmesini ya da azil soruşturmasının başlamasını istiyor.

Başkan Donald Trump ise soruşturmayı vakit kaybı olarak niteliyor ve yanlış yapmadığının ortaya çıktığını iddia ediyor.

Temsilciler Meclisi Balkanı Nancy Pelosi ise şu ana kadar resmi bir azil soruşturmasının başlamasını engelledi. Pelosi bununla birlikte Trump’la ilgili komisyon soruşturmalarının devamından yana.