Beyaz Saray bağımlılıkla mücadele için internet sitesi açtı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, madde bağımlılığıyla mücadelede ABD vatandaşlarına yardım etmek için internet sitesi açtı.

ABD'deki "opioid" krizinin çözümü konusunda gösterilen çabalar çerçevesinde Beyaz Saray'ın açtığı "FindTreatment.gov" adresli internet sitesinde, madde bağımlılığı ve tedavi seçenekleri hakkında vatandaşlara bilgi verileceği, sitenin vatandaşlar için rehber görevi üstleneceği belirtildi.

Trump yönetiminin uyuşturucu krizini ele almakla sorumlu yetkilisi Kellyanne Conway, sitenin, tedavi görenler ile yardıma ihtiyacı olanlar arasında "bağ kurulması" için tasarlandığını söyledi.

ABD'de 2017 yılında 70 binden fazla kişinin, büyük bölümünü opioid olmak üzere aşırı doz ilaç kullanımından hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

- Opioid krizi

Haşhaştan elde edilen ilaç grubu opioidler hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor. 1950'lerin başında Belçika'daki tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, morfinden 80 kat güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. 1990'lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, etkili bir ağrı kesici olduğu için anestezi için de kullanılıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, günde ortalama 130 ABD vatandaşı aşırı dozda ağrı kesici alması dolayısıyla hayatını kaybediyor.

