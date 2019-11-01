Beyaz Saray Basın Sözcüsü Grisham: Olası bir 'azil' durumuna karşı hazırlıklıyız

ABD, (DHA)- ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump için 'azil' sürecini başlatan tasarıyı geçtiğimiz gün kabul etmesinin ardından, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham, "Herkesin aklının başına geleceği konusunda ümitliyiz ancak olası bir azil durumuna karşı hazırlıklıyız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump için 'azil' süreci, dün resmen başlarken, ABD’nin haber kanalı FoxNews’in haberine göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephaine Grisham, "Herkesin aklının başına geleceği ve başkanın yanlış bir şey yapmadığını anlayacakları konusunda ümitliyiz. Ancak olası bir azil durumuna karşı hazırlıklıyız. Başkan Trump’ın saklayacak bir şeyi yok" diye konuştu.

