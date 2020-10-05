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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 18:56 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, bu sabah yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığını ve kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany koronavirüse yakalandı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından Beyaz Saray ekibinde testi "pozitif" çıkanların sayısı da artıyor.

McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, perşembe gününden bu yana sürekli test yaptırdığını ve şimdiye kadar test sonuçlarının "negatif" çıktığını belirterek, "Hiçbir hastalık belirtim yok, ancak pazartesi sabahı yaptırdığım Kovid-19 testinin sonucu 'pozitif' çıktı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sağlık Birimine göre, hiçbir gazetecinin kendisiyle yakın temas kuran kişiler listesinde olmadığını belirten McEnany, perşembe günü basın toplantısı yaptığı saatlerde, Trump'ın yakın danışmanı Hope Hicks'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını bilmediğini vurguladı.

"UZAKTAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

McEnany, "Testimin pozitif çıkmasıyla karantina sürecine başlıyorum ve Amerikan halkının adına uzaktan çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks'in Kovid-19 testi perşembe günü "pozitif" çıkmıştı. Ardından, geçen perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Beyaz Saray'da ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışan birçok ismin de Kovid-19 testleri "pozitif" çıkmıştı. (AA)


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