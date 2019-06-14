Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sanders görevi bırakıyor

Sanders’ın memleketi Arkansas’a döneceğini açıklayan Trump, onun burada vali adayı olmasını istedi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders görevinden ayrılıyor. Sanders’ın Beyaz Saray’a veda edeceğini Twitter hesabından duyuran Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, “olağanüstü yeteneklere sahip çok özel bir insan” olarak tanımladığı Sanders’ın 3 buçuk yıllık görev süresi boyunca harika bir iş çıkardığını ifade ederek eski çalışanına teşekkür etti.

Trump, Arkansas eyaletine, evine döneceğini belirttiği Sander için, "Umarım Arkansas valiliğine aday olmaya karar verir. Bu harika olurdu” ifadelerini kullandı. Sanders, CBS News'te yayınlanan konuşmasında, "ülkem ve özellikle de bu başkan için çalışmış olmaktan gurur duyuyorum. O, bu iki buçuk yıl içinde çok fazla şey başardı” ifadelerini kullandı.

Yaşanan zor anlar dahil işinin her dakikasından zevk aldığını söyleyen 36 yaşındaki Sanders, "Bunun ötesine geçebilecek tek şey benim bir anne olduğum gerçeği. Üç mükemmel çocuğum var ve onlarla daha fazla vakit geçireceğim” diye konuştu. Sanders, Trump'ın ve icraatlarının sadık destekçilerinden biri olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.