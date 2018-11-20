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Beyaz Saray, basın toplantılarında soru sorma yöntemlerini değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 01:18 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, basın kartı askıya alınan CNN muhabiri Jim Acosta'nın haklarının iade edildiğini duyurdu fakat basın toplantılarında muhabirlerin soru sorma yöntemlerine yönelik yeni kurallar getirdiklerini duyurdu

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, basın kartı askıya alınan CNN'in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın haklarının iade edildiğini belirtti ancak basın toplantılarında muhabirlerin sorularına yönelik yeni kurallar getirdiklerini açıkladı.

Sözcü Sanders, CNN muhabiri Acosta hakkında alınan karar ve basın toplantılarında soru sorma yöntemlerine ilişkin değişiklikler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"Bugün öğleden sonra Jim Acosta ve CNN, giriş kartının tekrar verilmesine ilişkin bilgilendirildi." ifadesini kullanan Sanders, Beyaz Saray basın toplantılarının soru-cevap bölümünde yapılan değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

Yapılan değişiklik sonrasında Beyaz Saray'da soru sormasına müsaade edilen muhabirlerin sadece bir soru yöneltebileceğini belirten Sanders, cevap sonrasında sorunun devamının ise ancak izin verilmesi durumunda sorulabileceğini kaydetti.

Ayrıca, soru sonrasında mikrofonun yakında bulunan görevli kişiye teslim edilmesi gerektiğini aktaran Sanders, bu kurallara uymayan muhabirin Beyaz Saray basın toplantılarına girmek için kullanılan giriş kartının iptal edileceğini vurguladı.

Beyaz Saray'da Kongre seçimleri sonrası düzenlenen bir basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı gerginlik sonrası Jim Acosta'nın Beyaz Saray için kullanılan basın kartı askıya alınmıştı.

Bu olay üzerine ise CNN ve Acosta, Trump ve Basın Sözcüsü Sanders dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin aleyhine dava açarak, Acosta'nın tekrar basın toplantılarına girmesine izin verilmesini talep etmişti.

Washington'daki federal mahkeme hakimi Timothy J. Kelly de Acosta'nın lehine hükmederek, dava sonuçlanıncaya kadar basın kartının geri verilmesini kararlaştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta

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