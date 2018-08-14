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Beyaz Saray: 'Başkan (Trump) rahip Brunson'ın hala serbest bırakılmamış olmasından büyük hayalkırıklığı duyuyor'

14.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders günlük basın brifinginde, Başkan Donald Trump'ın rahip Brunson'ın hala serbest bırakılmamış olmasından büyük hayalkırıklığı duyduğunu söyledi

Beyaz Saray: 'Başkan (Trump) rahip Brunson'ın hala serbest bırakılmamış olmasından büyük hayalkırıklığı duyuyor'

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders günlük basın brifinginde, Başkan Donald Trump'ın rahip Brunson'ın hala serbest bırakılmamış olmasından büyük hayalkırıklığı duyduğunu söyledi.

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