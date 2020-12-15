Beyaz Saray: “Başkan Trump’ın Hukuki İtiraz Süreci Devam Ediyor”

ABD’de Seçiciler Kurulu delegelerinin yaptıkları oylamada Joe Biden’ın seçimi kazandığını teyit etmesi sonrasında Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Sözcü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump’ın seçimle ilgili hukuki itiraz sürecinin devam ettiğini belirtti.

3 Kasım’da yapılan seçimlerin ardından işleyen resmi süreç kapsamında, 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu’nun Pazartesi günü yaptığı oylamayla, Joe Biden’ın resmi olarak 306 delege oyuna ulaşarak seçimi kazandığı onaylanmıştı.

ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, bugün yaptığı açıklamada, seçimlerden altı hafta sonra ilk kez Joe Biden’ın kazandığı zaferi tanıyarak Demokrat liderden ‘Seçilmiş Başkan’ olarak söz etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany’ye Seçiciler Kurulu’nun oylamasına, şimdiye kadar açık bir şekilde yenilgiyi kabul etmekten kaçınan Başkan Donald Trump’ın nasıl bir tepki verdiği soruldu.

Sözcü McEnany, Başkan Trump’ın seçimlere ilişkin hukuki itiraz sürecinin hala devam ettiğini söyledi, konuya ilişkin Başkan Trump’ın kampanya ekibinin daha fazla ayrıntı verebileceğini söylemekle yetindi.